Duela 50 urteko alkateek diote Euskal Herriak oraindik ez dituela orduko helburuak bete
Bergaran bizi izan zuten egun historikoa gogoratu dute 1976ko alkateek. Urduri baina ilusioz itzuli dira orduko ekitaldiaren lekura, Euskal Herriaren historian mugarri izan zen une hura oroitzera. Orduko lorpenak nabarmendu dituzte, eta etorkizunari begira ere itxaropentsu agertu dira.
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EAJk eta EH Bilduk nazio aitortza eta erabakitzeko eskubidea aldarrikatu dituzte Bergaran
Bi alderdietako 200 udal-ordezkari elkartu dira Gipuzkoako udalerrian bi efemeride berezi gogoratzeko: Alkateen Mugimenduaren sorreraren 50. urteurrena eta Foruen indargabetzearen 150. urteurrena.
Euskal selekzioaren aldeko mobilizazioak deitu dituzte Mundialeko Finala dela eta
Lehen ekitaldia Baionan goizean egindako manifestazioa izan da. Arratsaldean, 19:00etan, elkarretaratzeak izango dira Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean, eta igandean balkoietan ikurrinak jartzeko eta euskal selekzioaren kamisetak janzteko ere eskatu dute.
Ezkerreko alderdiek Errepublikaren berrezarpena aldarrikatu eta faxismoa salatu dute Gasteizen
Errepublikako Gobernuaren aurkako estatu kolpearen 90. urteurrenean, EH Bilduk, Ahal Duguk, Ezker Anitzak, Berdeak Equok eta Sumarrek "olatu erreakzionarioaren" aurkako "fronte antifaxista" osatzeko deia egin dute, eta "eskubide sozial, kolektibo eta nazionalak" blindatzeko prozesu "herrikoi eta errepublikarraren" bideari ekitea eskatu dute.
PPk alkategai berdinekin jarraituko du Bilbon, Donostian eta Iruñean eta Iñaki Garcia Calvo estreinatuko da Gasteizen
Alderdi Popularrak datorren urteko maiatzean egingo diren udal hauteskundeetarako hiriburuetarako hautagaitzak ofizial egin ditu gaur Galizian, Santiagon, egindako ekitaldi batean.
Frankismoak hildako 3.700 lagunak eta milaka errepresaliatuak gogoratu dituzte Nafarroako elkarte memorialistek
San Frantzisko plazan egin duten ekitaldian, Ansoleagako Guardia Zibilaren kuartelaren aurrean, loreak jarri dituzte errepresioaren biktimen omenezko plakaren ondoan. Horrez gainera, agintariei eskatu diete eraikin hori oroimenerako leku izenda dezatela.
PSE-EE kritiko azaldu da EAJko eta EH Bilduko alkateek elkarrekin Bergaran egingo duten ekitaldiarekin
Jose Ignacio Asensio PSE-EEren Gipuzkoako idazkari nagusiaren esanetan, beren subiranotasun obsesioaren erakusle izango da ekitaldia. Hala, gizartea zatitzea leporatu die bi alderdiei, eta abertzaleentzako soilik izango den gizarte bat eraiki nahi izatea.
Altxamenduaren ondoren emakumeek jasan zuten jazarpena gogoratu du Ana Ollok
Nafarroako Gobernuko bigarren presidenteorde eta Memoria eta Bizikidetzako, Kanpo Ekintzako kontseilaria Lodosan izan da, 1936ko estatu-kolpearen ondoren fusilatutako 136 pertsonen omenaldian parte hartzen. Iruñearen ondoren, Lodosa izan zen Gerra Zibilean hilketa gehien jasan zituen udalerria.
Lourdes Herrasti eta Paco Etxeberria omendu dituzte, memoria demokratikoa berreskuratzeko egindako lanagatik
Gerra Zibilaren hasieraren 90. urteurrena dela eta, Gipuzkoako Foru Aldundiak ekitaldi instituzionala egin du ostiral honetan Aieteko Jauregiaren lorategietan, Giza Eskubideen Etxearen egoitzan.
Negoziatzen ari diren transferentzien inguruko proposamen berriak jaso ditu Jaurlaritzak: Gizarte Segurantza eta portuak
Bi aldeek adostutakoaren arabera, akordioak abuztua baino lehen itxita beharko luke. "Hori da gure epemuga, eta epemuga horrekin lanean ari gara", adierazi du aste honetan Maria Ubarretxena Gasteizko Gobernuko bozeramaileak.