EKITALDI POLITIKO ETA INSTITUZIONALA
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Duela 50 urteko alkateek diote Euskal Herriak oraindik ez dituela orduko helburuak bete

Iragarkia
La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza (d), durante el acto del 50º aniversario del Movimiento de Alcaldes y 150º aniversario de la abolición de los Fueros, a 19 de julio de 2026, en Bergara, Guipúzcoa, País Vasco (España). Se celebran cinco décadas del Movimiento de Alcaldes, iniciativa clave en Bergara durante la Transición para exigir la recuperación de las libertades locales. Unanue / Europa Press 19/7/2026
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Bergaran bizi izan zuten egun historikoa gogoratu dute 1976ko alkateek. Urduri baina ilusioz itzuli dira orduko ekitaldiaren lekura, Euskal Herriaren historian mugarri izan zen une hura oroitzera. Orduko lorpenak nabarmendu dituzte, eta etorkizunari begira ere itxaropentsu agertu dira.

Bergara Euskal Autonomia Erkidegoa Memoria Historikoa Frankismoa Politika

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