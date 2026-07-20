Ustelkeria politikoa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Epaileak inputatu gisa galdekatuko du Jessica Rodriguez, Abalosen bikotekide ohia, Ineco eta Tragsatecen "entxufez" sartzeagatik

Ikertu gisa deklaratuko dute, gertakari berberengatik, Abalosen aholkulari ohi Koldo Garciaren anaiak, Joseba Garciak ere, bai eta Ignacio Zaldivarrek ere, Adifeko goi-kargudun ohiak. 

Audiencia Nacional
Auzitegi Nazionala. Argazkia: Europa Press.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ismael Moreno Auzitegi Nazionaleko epaileak Jessica Rodríguez Jose Luis Abalos ministro ohiaren bikotekide ohia galdekatuko du astelehen honetan, inputatu gisa, Ineco eta Tragsatec enpresa publikoetan haren kontratazioarekin lotutako eragimen-trafikoaren eta dirua bidegabe erabiltzearen ustezko delituengatik.

Ikertu gisa deklaratuko dute, gertakari berberengatik, Abalosen aholkulari ohi Koldo Garciaren anaiak, Joseba Garciak ere, bai eta Ignacio Zaldivarrek ere, Adifeko goi-kargudun ohiak. 

Hain zuzen ere, zitazioaren aurkako helegiteak ebatzi arte deklarazioa bertan behera uzteko eskatu dio Jessica Rodriguezek epaileari.

Ustelkeriaren aurkako Fiskaltzak eskatu dio epaileari haiek deitzea, Auzitegi Gorenak ministro ohiari 24 urteko kartzela-zigorra eta aholkulari ohiari 19 urte eta zortzi hilabetekoa ezarri ostean.

Auzitegiak zigor hori ezarri zien, besteak beste, Rodriguez Ineco eta Tragsatek enpresa publikoetan "entxufez" sartzeagatik; 2019ko martxoaren 1etik 2021eko otsailaren 28ra bitartean eta 2021eko martxoaren 2tik 2021eko irailaren 1era bitartean egon zen kontratatuta, bi aldietan ere inolako lanik egin gabe.

Fiskaltzaren ustez, epaiak aipatzen duen Rodriguezen kontratazioak "lotura estua" du Auzitegi Nazionalean ikertutako gertakari horrekin —zeinagatik Isabel Pardo de Vera Adifen presidente ohia inputatuta baitzegoen—, "gertakariekin lotutako eta Gorenak epaitu gabeko hirugarrenentzat erator litezkeen erantzukizun penalak zehazteko".

Hori izango litzateke Rodriguezen kasua, baita Inecon lan egin zuen Joseba Garciarena eta Ignacio Zaldivarrena ere, Abalosen bikotekide ohia enpresa publiko horretan lanean zegoen garaian Adifen kudeaketa administratiboko zuzendari zena.

Epaiaren arabera, Jessica Rodriguezek ez zuen inolako lanik egin kontratatu zuten enpresetan. Are gehiago, "plan kriminalaren jatorrizko helburua zen, hain zuzen ere, lanik ez egitea, eta, hala eta guztiz ere, hileko soldata gisa jasotzea bi merkataritza-enpresa publikoek banku-kontuan sartzen zizkioten zenbatekoak".

Ustezko ustelkeria politikoa Espainia Auzitegi Nazionala Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X