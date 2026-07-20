El juez interroga como imputada a Jéssica Rodríguez, ex pareja de Ábalos, por su "enchufe" en Ineco y Tragsatec
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno interroga este lunes como imputada a Jéssica Rodríguez, ex pareja del exministro José Luis Ábalos, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación en relación a su contratación en las empresas públicas Ineco y Tragsatec.
En relación a estos mismos hechos, el juez ha citado también hoy para que declaren como investigados a Joseba García, hermano del exasesor de Ábalos Koldo García, y a Ignacio Zaldívar, ex alto cargo de Adif.
Precisamente, Jéssica Rodríguez ha pedido al juez que suspenda su declaración hasta que resuelvan los recursos contra la citación, como también ha solicitado Zaldívar.
El magistrado les ha citado a los tres, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al exministro a 24 años de prisión y a su exasesor a 19 años y ocho meses.
El tribunal les sentenció por, entre otros motivos, el "enchufe" de Rodríguez en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, en las que estuvo contratada entre el 1 de marzo de 2019 y el 28 de febrero de 2021, y entre el 2 de marzo de 2021 y el 1 de septiembre de 2021, respectivamente, en ambos casos sin desempeñar trabajo alguno.
La Fiscalía entiende que la contratación de Rodríguez a la que alude la sentencia guarda "una íntima conexión" con estos hechos investigados en la Audiencia Nacional y por los que ya estaba imputada la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, para "determinar las eventuales responsabilidades penales que pudieran derivar para los terceros relacionados con los hechos y no enjuiciados por el Supremo".
Ese sería el caso de Rodríguez y también de Joseba García, quien trabajó en Ineco, y de Ignacio Zaldívar, que fue director de gestión administrativa de Adif cuando la ex pareja de Ábalos estuvo empleada en esa empresa pública.
La sentencia afirma que Jéssica Rodríguez no solo no desempeñó ningún trabajo en las empresas que la contrataron, sino que "el propósito fundacional del plan criminal era, precisamente, que no trabajara y, pese a ello, percibir, en forma de salario mensual, las cantidades que le fueran ingresadas por ambas mercantiles públicas en su cuenta bancaria".
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