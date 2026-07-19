GOBIERNO REINO UNIDO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Andy Burnham asumirá este lunes la jefatura del Gobierno británico

El exalcalde de Mánchester será el séptimo primer ministro en 10 años, en sustitución del también laborista Keir Starmer.
London (United Kingdom), 17/07/2026.- Andy Burnham smiles after being confirmed as the Labour Party's new leader and the country's next prime minister during 'Labour’s Special Conference' in central London, Britain, 17 July 2026. Burnham is expected to offcially become Britain's prime minister on 20 July 2026. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/HENRY NICHOLLS / POOL
Andy Burnham. Foto: Efe.
Euskaraz irakurri: Andy Burnhamek Gobernu britainiarraren buruzagitza hartuko du bihar
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Este lunes, Andy Burnham asumirá el cargo de primer ministro del Reino Unido, tras ser elegido líder del Partido Laborista el pasado viernes. El hasta ahora alcalde de Mánchester tomará así el relevo de Keir Starmer, quien dimitió tras haber perdido la confianza de su propio partido.

Burnham ha prometido una profunda reforma económica para hacer frente al reto de reactivar la economía y ha anunciado grandes cambios en este terreno. Así, para empezar a ahorrar, ha suspendido el plan de implantación del nuevo documento de identidad digital.

En ese contexto, el Reino Unido espera con gran expectación saber quién ocupará finalmente el Ministerio de Economía. Inicialmente, todo apuntaba a que sería el actual secretario de Estado de Seguridad Energética, Ed Miliband, pero este se opone a la aprobación de nuevas licencias para la explotación de gas y petróleo en el mar del Norte, frente a las costas de Escocia.

Según afirman algunos medios, Andy Burnham podría finalmente aprobar esas licencias y, a consecuencia de esa decisión, elegir a la actual ministra de Interior, Shabana Mahmood, como responsable del departamento de Economía.

Siete primeros ministros

Burnham será el séptimo primer ministro desde 2016, año en que se aprobó el Brexit por referéndum, y su carrera 'exprés' hasta el número 10 de Downing Street —en poco más de un mes ha dimitido como alcalde de Mánchester, ha sido elegido diputado, más tarde proclamado líder laborista y, por último, jefe del Gobierno— ha impedido que se plantee en el partido un debate de ideas sobre hacia dónde va el Partido Laborista.

Así, está por ver qué postura adoptará el país en materia de reindustrialización, descentralización política o refuerzo del poder adquisitivo de las clases trabajadoras, y si mantendrá la misma orientación en el ámbito de las políticas migratorias y de la política exterior, donde destacan las relaciones con EE.UU. y la posición frente a los conflictos de Oriente Medio. 

Reino Unido Post-Brexit Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Las asociaciones memorialistas navarras recuerdan a los 3700 asesinados y miles de represaliados por el Franquismo

En el acto que han realizado en la plaza San Francisco, ante lo que fue el cuartel de la Guardia Civil de Ansoleaga, han depositado rosas junto a la placa en recuerdo de las víctimas de la represión, y han solicitado a las autoridades que nombren este edificio como lugar de memoria. También han reiterado su petición de derribar el Momumento a Los Caídos.
Cargar más
Publicidad
X