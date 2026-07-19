Andy Burnham asumirá este lunes la jefatura del Gobierno británico
Este lunes, Andy Burnham asumirá el cargo de primer ministro del Reino Unido, tras ser elegido líder del Partido Laborista el pasado viernes. El hasta ahora alcalde de Mánchester tomará así el relevo de Keir Starmer, quien dimitió tras haber perdido la confianza de su propio partido.
Burnham ha prometido una profunda reforma económica para hacer frente al reto de reactivar la economía y ha anunciado grandes cambios en este terreno. Así, para empezar a ahorrar, ha suspendido el plan de implantación del nuevo documento de identidad digital.
En ese contexto, el Reino Unido espera con gran expectación saber quién ocupará finalmente el Ministerio de Economía. Inicialmente, todo apuntaba a que sería el actual secretario de Estado de Seguridad Energética, Ed Miliband, pero este se opone a la aprobación de nuevas licencias para la explotación de gas y petróleo en el mar del Norte, frente a las costas de Escocia.
Según afirman algunos medios, Andy Burnham podría finalmente aprobar esas licencias y, a consecuencia de esa decisión, elegir a la actual ministra de Interior, Shabana Mahmood, como responsable del departamento de Economía.
Siete primeros ministros
Burnham será el séptimo primer ministro desde 2016, año en que se aprobó el Brexit por referéndum, y su carrera 'exprés' hasta el número 10 de Downing Street —en poco más de un mes ha dimitido como alcalde de Mánchester, ha sido elegido diputado, más tarde proclamado líder laborista y, por último, jefe del Gobierno— ha impedido que se plantee en el partido un debate de ideas sobre hacia dónde va el Partido Laborista.
Así, está por ver qué postura adoptará el país en materia de reindustrialización, descentralización política o refuerzo del poder adquisitivo de las clases trabajadoras, y si mantendrá la misma orientación en el ámbito de las políticas migratorias y de la política exterior, donde destacan las relaciones con EE.UU. y la posición frente a los conflictos de Oriente Medio.
Te puede interesar
Cientos de personas se suman a las movilizaciones por la selección vasca ante la final del Mundial
Esta mañana se ha celebrado una manifestación en Baiona. Por la tarde, Bilbao, Donostia, Vitoria-Gasteiz y Pamplona han acogido kalejiras y manifestaciones a favor de la selección vasca a las 19:00 horas.
Alcaldes de hace 50 años sostienen que Euskal Herria aún no ha cumplido los objetivos de entonces
Los alcaldes de 1976 han recordado el día histórico que vivieron en Bergara, regresando nerviosos pero ilusionados al lugar del acto de entonces, para recordar aquel momento que marcó un hito en la historia de Euskal Herria. Han destacado los logros de entonces, y se han mostrado esperanzados también de cara al futuro.
PNV y EH Bildu reivindican en Bergara el reconocimiento de la nación vasca y el derecho a decidir
200 representantes municipales de ambas formaciones han conmemorado en un acto el nacimiento del Movimiento de Alcaldes hace 50 años y la abolición de los Fueros hace 150.
Partidos de izquierda reivindican la restauración de la República y denuncian el fascismo en Gasteiz
En el 90 aniversario del golpe de Estado contra el Gobierno de la República, EH Bildu, Podemos, Ezker Anitza, Berdeak Equo y Sumar llaman a formar un "frente antifascista" contra la "ola reaccionaria" y comenzar el camino de un proceso "popular en clave republicana" para blindar "derechos sociales, colectivos y nacionales".
El PP mantiene sus candidatos en Bilbao, Donostia y Pamplona y propone a Iñaki García Calvo para Vitoria-Gasteiz
El Partido Popular ha oficializado hoy en un acto en Santiago de Compostela las candidaturas de cara a las próximas elecciones municipales de 2027, que se celebrarán en mayo.
El PSE-EE se muestra crítico con el acto conjunto de los alcaldes de PNV y EH Bildu en Bergara
El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, ha asegurado que el acto será "una muestra de su obsesión soberanista", y ha acusado a ambos partidos de "dividir a la sociedad" y de querer construir "una sociedad exclusivamente nacionalista".
Las asociaciones memorialistas navarras recuerdan a los 3700 asesinados y miles de represaliados por el Franquismo
En el acto que han realizado en la plaza San Francisco, ante lo que fue el cuartel de la Guardia Civil de Ansoleaga, han depositado rosas junto a la placa en recuerdo de las víctimas de la represión, y han solicitado a las autoridades que nombren este edificio como lugar de memoria. También han reiterado su petición de derribar el Momumento a Los Caídos.
Ana Ollo recuerda la persecusión sufrida por las mujeres tras el alzamiento
La vicepresidenta segunda del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior ha participado en Lodosa en el homenaje de las 136 personas fusiladas tras el golpe de Estado de 1936. Lodosa fue el municipio que más asesinatos sufrió en la Guerra Civil tras Iruñea.
Lourdes Herrasti y Paco Etxeberria reciben un homenaje por su contribución a la recuperación de la memoria democrática
Con motivo del 90 aniversario del inicio de la Guerra Civil, la Diputación Foral de Gipuzkoa ha llevado a cabo un acto institucional este viernes en los jardines del Palacio de Aiete, sede de la Casa de los Derechos Humanos.