Este lunes, Andy Burnham asumirá el cargo de primer ministro del Reino Unido, tras ser elegido líder del Partido Laborista el pasado viernes. El hasta ahora alcalde de Mánchester tomará así el relevo de Keir Starmer, quien dimitió tras haber perdido la confianza de su propio partido.

Burnham ha prometido una profunda reforma económica para hacer frente al reto de reactivar la economía y ha anunciado grandes cambios en este terreno. Así, para empezar a ahorrar, ha suspendido el plan de implantación del nuevo documento de identidad digital.

En ese contexto, el Reino Unido espera con gran expectación saber quién ocupará finalmente el Ministerio de Economía. Inicialmente, todo apuntaba a que sería el actual secretario de Estado de Seguridad Energética, Ed Miliband, pero este se opone a la aprobación de nuevas licencias para la explotación de gas y petróleo en el mar del Norte, frente a las costas de Escocia.

Según afirman algunos medios, Andy Burnham podría finalmente aprobar esas licencias y, a consecuencia de esa decisión, elegir a la actual ministra de Interior, Shabana Mahmood, como responsable del departamento de Economía.

Siete primeros ministros

Burnham será el séptimo primer ministro desde 2016, año en que se aprobó el Brexit por referéndum, y su carrera 'exprés' hasta el número 10 de Downing Street —en poco más de un mes ha dimitido como alcalde de Mánchester, ha sido elegido diputado, más tarde proclamado líder laborista y, por último, jefe del Gobierno— ha impedido que se plantee en el partido un debate de ideas sobre hacia dónde va el Partido Laborista.

Así, está por ver qué postura adoptará el país en materia de reindustrialización, descentralización política o refuerzo del poder adquisitivo de las clases trabajadoras, y si mantendrá la misma orientación en el ámbito de las políticas migratorias y de la política exterior, donde destacan las relaciones con EE.UU. y la posición frente a los conflictos de Oriente Medio.