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Partidos de izquierda reivindican la restauración de la República y denuncian el fascismo en Gasteiz

En el 90 aniversario del golpe de Estado contra el Gobierno de la República, EH Bildu, Podemos, Ezker Anitza, Berdeak Equo y Sumar llaman a formar un "frente antifascista" contra la "ola reaccionaria" y comenzar el camino de un proceso "popular en clave republicana" para blindar "derechos sociales, colectivos y nacionales".

Concentración de las fuerzas de izquierda. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Ezkerreko alderdiek Errepublikaren berrezarpena aldarrikatu eta faxismoa salatu dute Gasteizen
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Agencias | EITB

Última actualización

Los partidos de la izquierda EH Bildu, Podemos Euskadi, Ezker Anitza, Berdeak Equo y Sumar Mugimendua han reivindicado este sábado en Vitoria-Gasteiz la necesidad de articular un "frente antifascista", para hacer frentes a la "ola reaccionaria" y un comenzar un "nuevo proceso popular" para "democratizar el Estado". 

Los partidos, en conjunto, han llevado a cabo un acto frente a la catedral nueva de la capital alavesa con motivo del 90 aniversario del golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Han recordado que "hace ahora 90 años, un grupo de militares, apoyados por empresarios, aristócratas, terratenientes y la jerarquía de la iglesia católica, decidió dar un golpe de estado" contra "el Gobierno de la República, un gobierno legítimo". Asimismo, en el manifiesto firmado, han sostenido que el golpe "fracasó" y derivó en una guerra de tres años, tras la que llegaron "40 años de dictadura", con una "represión sistemática y supresión de libertades civiles y políticas".

El manifiesto advierte de que "la ola reaccionaria sacude el mundo" y sostiene que el Estado español "no es ajeno a esa ola", al tiempo que acusa al PP y Vox de conformar un "bloque reaccionario".

Ante esta situación, las organizaciones defienden que "es necesario articular frentes amplios y programas de mínimos" y llaman a sumar a "todos los sectores democráticos" a "un nuevo proceso popular en clave republicana, democrática, municipalista, internacionalista" que "blinde los derechos sociales, colectivos y nacionales, y ponga fin a la impunidad y la corrupción". Asimismo, reclaman un "frente antifascista tanto a nivel estatal como europeo" que impulse "una alternativa radicalmente democrática e ilusionante para las clases populares".

Por último, hacen "un llamamiento para proteger valores como la igualdad, la justicia, la solidaridad, el feminismo o la diversidad".

 

Vitoria-Gasteiz EH Bildu Sumar Podemos Euskadi Ezker Anitza Política

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