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El Gobierno Vasco recibe nuevas propuestas sobre las transferencias en negociación: Seguridad Social y puertos

La fecha límite para llegar a un acuerdo sigue siendo la misma: antes de agosto. "Esa es nuestra fecha límite y con esa fecha límite estamos trabajando", ha afirmado esta semana la portavoz del Ejecutivo de Gasteiz, María Ubarretxena.
Angel Victor Torres MarIa Ubarretxena
Imagen de archivo de una reunion de la Comisión Mixta de Transferencias. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Negoziatzen ari diren transferentzien inguruko proposamen berriak jaso ditu Jaurlaritzak: Gizarte Segurantza eta portuak
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EITB

Última actualización

El Gobierno Vasco ha recibido esta tarde nuevas propuestas del Gobierno de España sobre las transferencias en negociación  —relativas a la Seguridad Social y puertos— y está analizando los documentos,  según han informado fuentes del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno.

El pasado martes, la portavoz del ejecutivo autónomo y consejera de Autogobierno, María Ubarretxena, ya adelantó que este viernes esperaban recibir nuevas propuestas sobre las materias en negociación.

Son algunos aspectos de la Seguridad Social (no la gestión de las pensiones) como las prestaciones familiares contributivas y las de incapacidad y cuestiones relacionadas con las mutuas colaboradoras, y también sobre puertos.

La fecha límite para llegar a un acuerdo sigue siendo la misma, antes de agosto, ya que es la fecha que acordaron el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales.

Antes de esa fecha tendría que haber una reunión bilateral para cerrar los traspasos que se negocian, pero, como recordó la portavoz, el lehendakari ya avisado de que si no hay acuerdos de calado no se celebrará esa reunión bilateral. 

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