Pradales y Sánchez pactan endurecer criterios a aplicar en los casos de reiteración delictiva

El lehendakari Imanol Pradales y el presidente Pedro Sánchez han mantenido hoy una reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación. En la misma, también se ha llegado a acuerdos sobre medidas para reforzar la seguridad pública. En su comparecencia posterior, Pradales ha añadido que, se han logrado "tres acuerdos muy relevantes para mejorar la seguridad en las calles" de Euskadi.

Han acordado impulsar modificaciones normativas en el ámbito de la reiteración delictiva, de cara a poder actuar "ante personas que aún no tienen sentencia firme, pero siguen cometiendo delitos". Al incluirse de manera expresa, sería algo que el Juez debería observar. Se trata de la primera vez que se acepta entrar en este ámbito de creciente preocupación ciudadana.

Asimismo, se ha acordado modificar el Reglamento de Armas. Se reforzará la prohibición del porte o uso de armas blancas, incluso de pequeño tamaño, en establecimientos públicos, lugares de reunión, etc. Se quiere que la prohibición sea total y no una norma general. Además, se incorporaría al reglamento la exigencia de colocar carteles informativos en dichos espacios, en advertencia de la total prohibición.

También se cerrado un tercer acuerdo para "una participación operativamente útil" de la Ertzaintza en el ámbito de extranjería, y el acceso directo a las bases de datos europeas contra el crimen organizado.