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Ernai pone fin a su IV congreso

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ernaik bukaera eman dio bere IV. kongresuari
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EITB

Última actualización

La organización juvenil de la izquierda abertzale, Ernai, ha clausurado su cuarto congreso en Bergara. En ella se reafirman en dos compromisos: el compromiso con la juventud y el compromiso con Euskal Herria. En ese sentido, han asumido también la responsabilidad de politizar las necesidades y preocupaciones de la juventud e incorporarlas al proceso de liberación.

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