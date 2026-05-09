Ernai pone fin a su IV congreso

La organización juvenil de la izquierda abertzale, Ernai, ha clausurado su cuarto congreso en Bergara. En ella se reafirman en dos compromisos: el compromiso con la juventud y el compromiso con Euskal Herria. En ese sentido, han asumido también la responsabilidad de politizar las necesidades y preocupaciones de la juventud e incorporarlas al proceso de liberación.