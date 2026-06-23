El Gobierno de España ha rechazado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, deba dimitir de su cargo por el hecho de que “le hayan fallado” algunas personas, como el exministro José Luis Ábalos, y contra las que, recuerdan, ya adoptaron medidas.

Este lunes, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, volvió a pedir la dimisión de Sánchez tras la sentencia del Tribunal Supremo que condena a Ábalos a 24 años de prisión por el caso de las mascarillas.

Fuentes de Moncloa consideran que una petición de este tipo es “desproporcionada”, y recuerdan que se tomaron medidas contra el condenado, como la petición del escaño y la expulsión del PSOE, y se impulsaron nuevas iniciativas contra la corrupción.

Asimismo, insisten en contrastar su actitud con la del PP, ya que lamentan que la formación de Feijóo no actúe ante casos de corrupción que le afectan.

Sin embargo, aunque las fuentes están convencidas de que Sánchez no debe dimitir por este asunto, Moncloa considera “muy grave” todo lo sucedido con el caso mascarillas, y de ahí que condenara "sin matices" tras conocer la sentencia un comportamiento que considera que atenta contra los principios que rigen el servicio público: “transparencia, mérito e integridad”.

Ante el efecto que pueda tener en la ciudadanía la sentencia contra Ábalos a la hora de juzgar la labor del Gobierno, las fuentes citadas subrayan que se trata de un caso ya antiguo, cuyos hechos se conocían y que solo estaba a falta de resolución judicial.

EH Bildu: "La legislatura debe continuar"

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha afirmado este martes que la legislatura "debe continuar" para seguir haciendo avances en el tema plurinacional y en derechos sociales.

Así lo ha manifestado en declaraciones a la prensa en la Cámara Baja, en las que ha afirmado que el Gobierno también tiene pendiente la regeneración democrática.

Preguntada por la sentencia contra Ábalos, ha afirmado que lo más importante en este momento es hacer es que haya "garantías de no repetición".

El PNV espera a las explicaciones de Sánchez

La portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, ha considerado que la resolución judicial del caso de las mascarillas es “muy grave”.

Según ha apuntado en el programa En Jake de EITB, su grupo va a esperar a las explicaciones que dé este miércoles el presidente del Gobierno en su comparecencia en el Congreso, y ha aludido al hecho de que Sánchez haya dicho que, si no salen adelante sus presupuestos, habrá elecciones: "Pedimos que el Presupuesto se presente, se negocie con los grupos y se vote. Y en el caso de que no tenga una mayoría suficiente para aprobar esos presupuestos, disuelva las Cámaras y convoque elecciones, porque creemos que sería la última demostración de que esta legislatura, sin presupuestos, está agotada".