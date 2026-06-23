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Moncloak azpimarratu du pertsona batzuek "huts egin" diotela Sanchezi eta ez duela dimisioa eman beharrik

Astelehen honetan, Alberto Nuñez Feijoo PPko buruzagiak Espainiako Gobernuko presidentearen dimisioa eskatu zuen berriro ere, Auzitegi Gorenak Abalosi 24 urteko kartzela-zigorra ezarri ostean.

MADRID (ESPAÑA), 25/03/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez interviene este miércoles durante el pleno del Congreso de los Diputados en Madrid donde el Ejecutivo explica su posición contra la guerra en Irán e informará de las medidas adoptadas para combatir sus efectos en un ambiente político marcado por la convocatoria de elecciones en Andalucía. EFE/ Sergio Pérez

Pedro Sanchez, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuak errefusatu egin du Pedro Sanchez Espainiako gobernuburuak kargua uzteko eskaera. Izan ere, pertsona batzuek, Jose Luis Abalos ministro ohiak kasu, “huts egin” diote, eta, gogoratu dutenez, bere momentuan neurriak hartu zituzten horien kontra.

Astelehen honetan, Alberto Nuñez Feijoo PPko buruzagiak Sanchezen dimisioa eskatu zuen berriro ere, Auzitegi Gorenak Abalosi 24 urteko kartzela-zigorra ezarri ostean.

Moncloako iturrien ustez, horrelako eskaera bat "neurrigabea" da, eta gogorarazi dute kondenatuaren aurkako neurriak hartu zirela, eserlekua eskatzea eta PSOEtik kanporatzea, besteak beste, eta ustelkeriaren aurkako ekimen berriak bultzatu zirela.

Hala ere, nahiz eta iturriak ziur egon Sanchezek ez duela gai honengatik dimititu behar, Moncloak uste du "oso larria" dela musukoen kasuarekin gertatutako guztia, eta horregatik kondenatu zuen "ñabardurarik gabe", epaiaren berri izan ondoren, zerbitzu publikoa gidatzen duten printzipioen aurka egiten duen portaera.

Gobernuaren lana epaitzeko orduan Abalosen aurkako epaiak herritarrengan izan dezakeen eraginaren aurrean, aipatu iturriek azpimarratu dute aspaldiko kasua dela, gertakariak ezagutzen zirela eta ebazpen judiziala bakarrik falta zela.

EH Bildu: "Legealdiak aurrera jarraitu behar du"

Mertxe Aizpurua EH Bilduk Kongresuan duen bozeramaileak astearte honetan adierazi duenez, legegintzaldiak "aurrera jarraitu egin behar du" nazioen gaian eta eskubide sozialetan aurrerapausoak ematen jarraitzeko.

Hala adierazi du Behe Ganberan, prentsari egindako adierazpenetan. Bertan esan duenez, dena dela, Gobernuak birsortze demokratikorako urratsak eman behar ditu.

Abalosen aurkako epaiari buruz galdetuta, une honetan garrantzitsuena "ez errepikatzeko bermeak" egotea dela adierazi du.

Sanchezen azalpenen zain dago EAJ

Maribel Vaquero EAJk Diputatuen Kongresuan duen bozeramaileak EITBren En Jake saioan azaldu duenez, bere taldeak Espainiako Gobernuko presidenteak asteazken honetan Kongresuan emango dituen azalpenen zain egongo da.

Era berean, aurrekontuak onartzeko babesa lortu ezean Sanchezek hauteskundeak aurreratuko lituzkeela esan ostean, Vaquerok gogoratu du EAJk aukera hori planteatu zuela, kontu publikoak aurkezteko “betebeharra” duelako.

"Aurrekontua aurkezteko, taldeekin negoziatzeko eta bozkatzeko eskatzen dugu. Eta aurrekontu horiek onartzeko gehiengo nahikorik ez badu, ganberak desegiteko eta hauteskundeak deitzeko beharra azpimarratzen dugu, uste dugulako legealdi hau, aurrekonturik gabe, agortuta dagoela erakusten duen azken froga izango litzatekeela", nabarmendu du.

Psoe Espainiako gobernua Ustezko ustelkeria politikoa Politika

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