Italiatik datozen bidaiarien kontrol aleatorioak egiten jarraitzen dute Bilbon
Larunbat goizean ezarri dituzte kontrolak Bilbon, Malagan, Sevillan, Alacanten, Valentzian, Balearretan eta Kanarietan. Madrilgo eta Bartzelonako aireportuetan, aldiz, ordu batzuk lehenago hasi ziren ausazko kontrolak egiten.
Bilboko aireportuan Italiatik datozen bidaiariei ausaz mugako kontrolak egiten jarraitzen dute, hainbat aireportutan abian jarritako dispositiboaren barruan, herrialde horretatik iristen diren bidaiariak kontrolatzeko neurriak ugaritu dituztelako.
Kontrol horiek larunbat goizean hasi dituzte Bilbon, Malagan, Sevillan, Alacanten, Valentzian eta Balear eta Kanaria uharteetan. Madrilgo eta Bartzelonako aireportuetan, berriz, larunbat gauerdian hasi ziren ausazko kontrolak egiten.
Italiatik Bilbora iristen diren hegaldietan, besteak beste, Erromako Fiumicino eta Ciampino aireportuetatik, Milango Malpensatik zein Napolitik, Veneziatik edota Florentziatik abiatutako bidaiariei egingo dizkiete kontrol horiek. Agintarien esanetan, baliteke datozen egunetan handitzea abiapuntu diren aireportuen zerrenda.
Kontrolak ausazkoak dira, ez sistematikoak, eta hirugarren herrialdeetako herritarrei zuzenduta daude. Bidaiarien dokumentazioa egiaztatzen dute, Schengen eremuaren muga-kodean ezarritako baldintzak betetzen dituztela ziurtatzeko.
Hegaldi bakoitzean, 2-4 polizia aritzen dira, hegazkinaren bidaiari kopuruaren arabera, eta bidaiarien % 5 eta % 10 artean kontrolatzen dituzte: batez beste, 15 bat bidaiari hegazkin ertainetan eta 25 inguru handiagoetan.
Egiaztapenak hegazkinera sartzeko pasabidearen irteeran egiten dituzte, eta bidaiariak ez dituzte kanpoko muga-kontroleko eremura bideratzen.
Neurria itsasoz Italiatik datozen bidaiariei ere aplikatzen zaie. Larunbat arratsaldean, herrialde horretatik zetorren gurutzaontzi bat zen iristekoa Bartzelonako Portuko Gurutzaontzien Terminalera, eta ontziko bidaiariei ere ausazko kontrolak egin behar zizkietan, aurreikuspenen arabera.
Larunbat honetatik aurrera
Espainiako Gobernuak aldi baterako berrezarri ditu barne-mugetako kontrolak portu eta aireportuetan Italiatik datozen bidaiarientzat. «Italiak pairatzen duen legez kanpoko migrazio-presio iraunkorra» ikusita ezarri dituzte kontrolak, agintarien hitzetan.
Neurria abuztuaren 8an sartu da indarrean, 00:00etan, eta, printzipioz, irailaren 7ko 00:00ak arte egongo da indarrean. Kontrolak, esan bezala, ausaz egingo dituzte, eta bidaiarien nortasun agiria edo pasaportea aztertuko dituzte.
Hirugarren herrialdeetako herritarren kasuan, bisa edo bizileku-baimena ere egiaztatuko dute. Espainiako Gobernuak epea aldatzeko aukera izango du, neurria ezartzea eragin duten inguruabarrak aldatzen badira.
Schengenen inguruko tirabira
Italiako Gobernuari Schengen eremuaren etena bertan behera uzteko eskatu ondoren hartu du Espainiako Gobernuak erabakia. Duela astebete baino gehiago Ceutan izandako migrazio-krisiaren ostean ezarri zuen neurri hori Italiak. Espainiako Gobernuak 3 eguneko epea eman zion Erromari erabakia berrikusteko, abuztuaren 9ra arte.
Espainiak ohartarazi zuen, Italiak neurria bertan behera utziko ez balu, «bere herritarren interesak eta duintasuna babesteko neurri proportzionalak» hartuko zituela.
Italiako Gobernuak, ordea, uko egin zion eskariari, eta adierazi zuen «ez duela ultimatumik edo inposaketarik onartzen». Erromak abuztuaren 15era arte eutsiko dio Schengen akordioaren etenari Espainiatik doazen bidaiariei.
Egun horretan Marokotik migratzaileen beste sarrera masibo bat gertatzeko beldurra dago, sare sozialetan egun horretarako legez kanpoko migrazio-sarrera berri baterako deialdia zabaldu ostean.
Aldi baterako neurria
Mugako kontrolak Italiatik Espainiara itsasoz edo airez iristen diren bidaiariei eragingo die. Espainiako Gobernuaren arabera, migrazio-egoerari erantzunez hartu dute erabakia, Schengen eremuaren eteteak indarrean jarraitzen duen bitartean.
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