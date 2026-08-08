Migrazio-krisia
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Vivasek Ceutako mugaren kontrola indartzeko eta gutxienez 1.000 agente izateko eskatu du

Polizia Nazionaleko eta Guardia Zibileko indarrak nabarmen handitzeko eta uztailaren 30eko sarrera masiboa berriro ez gertatzeko neurriak hartzeko eskatu dio Ceutako presidenteak Espainiako Gobernuari.

CEUTA, 08/08/2026.-Juan Jesús Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, realiza declaraciones tras reunirse con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Más de 1.300 menores permanecen en Ceuta nueve días después de la entrada irregular de 72.000 personas desde Marruecos, mientras las autoridades tratan de organizar su acogida antes de comenzar el proceso de reubicación en otras comunidades autónomas.EFE/ Reduan
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ceutako presidente Juan Vivasek Espainiako Gobernuari eskatu dio hiri autonomoan Polizia Nazionaleko eta Guardia Zibileko agenteen presentzia nabarmen handitzeko, gutxienez 1.000 agente gehiago hedatuta, eta Marokorekiko muga bermatzeko, uztailaren 30ean izandako sarrera masiboaren modukorik berriro gerta ez dadin.

Vivasek Ceutako Gobernu Kontseiluaren ezohiko bileraren ostean egindako agerraldian azaldu ditu eskari horiek. Horren ustez, Espainiako Gobernuak Ceutak egun bizi duen egoeraren neurriko erantzuna eman behar du.

Ceutako presidenteak uste du gaur egun hirian dagoen agente kopurua ez dela nahikoa, eta indartu beharra dagoela. Estatuko segurtasun-indarren, Udaltzaingoaren eta Armadaren lana aitortu du, baina ohartarazi du agenteek eurek ere aitortzen dutela "langile kopuruari dagokionez prekarietatea" dagoela.

Poliziaren presentzia kaleetan "nabarmen" handitzeko eskatu du Vivasek, egungo egoera erabat aldatzen ez den bitartean. Halaber, Armada Ceutan zabalduta mantentzearen alde egin du, herritarren segurtasuna eta lasaitasuna bermatzeko.

"Muga ezin da hirugarren herrialde baten esku egon"

Vivasek egindako bigarren eskari nagusia Marokorekiko mugari dagokio. Ceutako presidenteak defendatu du Espainiak beharrezko baliabideak izan behar dituela mugaren kontrol eraginkorra gauzatzeko, eta sarrera masiboak saiatzeko edo eragiteko balizko ahaleginen aurrean "prebentziozko, disuasiozko eta erreakziozko" neurriak eskatu ditu.

Ildo horretan, ohartarazi du Europako, Espainiako eta Ceutako muga ezin dela "hirugarren herrialde baten esku egon". Haren ustez, neurriek uztailaren 30ean gertatutakoa berriro errepikatzea eragotzi behar dute.

Gainera, abuztuaren 15a gerturatzen ari dela eta, kezka agertu du berriro antzeko zerbait gerta daitekeelako. Herritarren beldurra ulertzen duela adierazi du, uztailaren 30eko krisiak, haren esanetan, "mugaren zaurgarritasuna agerian utzi zuelako".

Vivasen hitzetan, hiriak bere kabuz ez du antzeko egoera bat berriro gertatuko ez dela bermatzeko gaitasunik, eta Espainiako Gobernuak beharrezko neurriak hartuko dituela espero du. "Espero dut Gobernuak bere betebeharra betetzea", adierazi du.

Espainiako gobernua Migrazioa Maroko Politika

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