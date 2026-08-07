Agerraldiak Kongresuan

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Robles, Marlaska, Bolaños eta Albares Kongresuan agertuko dira abuztuaren amaieran, Ceutako migrazio-krisia dela eta

Espainiako Gobernuak lau ministroen ezohiko agerraldiak eskatu ditu, uztailaren 30ean Ceutan hasitako migrazio-krisiaren kudeaketaren berri emateko.

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Robles, Marlaska, Bolaños eta Albares.
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuak Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska, Felix Bolaños eta Jose Manuel Albares ministroen ezohiko agerraldiak eskatu ditu ostiral honetan Diputatuen Kongresuan, Ceutako migrazio-krisiaren kudeaketaren berri emateko.

Agerraldiak ministroek eurek eskatuta egingo dira Defentsako, Segurtasun Nazionaleko, Barneko eta Kanpo Arazoetako batzordeetan, hurrenez hurren.

Agerraldiak, abuztuaren 25etik 28ra

Gobernuak proposatu du Margarita Robles Defentsa ministroa abuztuaren 25ean agertzea; Felix Bolaños Presidentetza, Justizia eta Gorteekiko Harremanetarako ministroa, hilaren 27an; eta Fernando Grande-Marlaska Barne ministroa eta Jose Manuel Albares Kanpo Arazoetako ministroa, berriz, 28an.

Gobernuaren arabera, lau ministroek uztailaren 30az geroztik Ceutan izandako gertakariak ikusita, "beren eskumenen esparruan" egindako jarduera azalduko dute.

PPren eskaerari emandako erantzuna

Erabakia Alderdi Popularrak ostegunean ministroen agerraldia Kongresuan eta Senatuan eskatu ostean etorri da.

Gobernuak adierazi duenez, "bikoiztasunak saihesteko" eta krisiaren garrantzia kontuan hartuta, agerraldiak abuztuan bertan Diputatuen Kongresuan egitea erabaki du, Konstituzioaren arabera lehentasuna duen ganbera delako.

Bien bitartean, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak bilera telematikoa egingo du ostiral honetan Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska, Elma Saiz eta Sira Rego ministroekin, Ceutako migrazio-krisiaren bilakaera aztertzeko.

Migrazioa Espainia Maroko Politika

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