MIGRAZIO-KRISIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ceutan sartu ziren 72.000 pertsonetatik 70.000 Marokora itzuli direla ziurtatu du Marlaskak

Migrazio-krisi honetan hiri autonomora iritsi diren adingabeei premiazko arreta emateko, Espainiako Gobernuak 25 milioi euroko partida gehigarri bat bideratuko du Ceutara.

ceuta migranteak migrazioa migracion migrantes

Gurutze Gorria eta Sur erakundea oinarrizko elikagaiak banatzen ari dira Ceutan. Argazkia: Europa Press

author image

EITB

Azken eguneratzea

Joan den ostegunean Ceutara heldu ziren 72.000 migratzaileetatik gehienak, 70.000 inguru, Marokora itzuli dira. Hiri autonomoan geratu direnen egoera banan-banan aztertuko du orain Espainiako Gobernuak, euren jaioterrira itzularazi ala ez erabakitzeko. 

Fernando Grande-Marlaska Barne ministroak eman du informazio hori, Europako Batasuneko homologoekin izan duen bileraren ondoren egindako agerraldian. Esan duenez, EBko estatu kideek "elkartasuna" adierazi diote Espainiari, Ceutan lehertutako migrazio-krisiaren aurrean, eta denek nabarmendu dute "atsedenik gabe" lanean jarraitzeko beharra, legez kanpoko sareen kontra. 

Bere agerraldian, ministroak adierazi du ez zutela CNI inteligentzia zerbitzuaren inolako abisurik edo txostenik jaso aurrez, Ceutara milaka pertsona sar zitezkeela ohartarazteko. 

Kide europarren aitortza

Halaber, Marlaskak azaldu du kide europarren aitortza jaso duela, krisiari Espainiak eman dion erantzun "azkarragatik" eta "egokiagatik".

Espainiako Gobernuak migrazioaren kudeaketan egiten duen lana goratu du Barne ministroak. Bizitzak "erdigunean" jarrita, "migrazio ordenatua" lehenesten dutela erantsi du, "mafien aurkako borroka" ahaztu gabe. 

25 milioi euroko partida gehigarria, Ceutara

Migrazio-krisi honetan hirira iritsi diren eta inoren kargura ez dauden adingabe migratzaileei premiazko arreta emateko, Barne Ministerioko arduradunak jakinarazi du Espainiako Gobernuak 25 milioi euroko partida gehigarri bat bideratuko duela Ceutara.

Elma Saiz Inklusio, Gizarte Segurantza eta Migrazio ministroaren arabera, ezohiko partida bat gaituko dute, uztailean egindako Haurren eta Nerabeen Konferentzia Sektorialean hiri autonomoari esleitutako 5,5 milioiei gehitzeko. 

Eguneko Titularrak Migrazioa Espainiako gobernua Europar Batasuna Maroko Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X