Marlaska asegura que han regresado a Marruecos 70 000 de las 72 000 personas que entraron a Ceuta
El ministro del Interior del Gobierno de España, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que ya han regresado a Marruecos 70 000 de las 72 000 personas que entraron a Ceuta la semana pasada y ha añadido que se estudiarán el resto de los casos para que sean devueltos quienes no tengan derecho a permanecer en España.
Marlaska ha ofrecido esos datos en la rueda de prensa tras participar en la reunión de los ministros de Interior de la Unión Europea (UE), que han mostrado su "firme solidaridad" con España tras la crisis migratoria en Ceuta y han destacado la necesidad de "seguir luchando sin descanso" contra las redes de tráfico de migrantes, así como mejorar la capacidad de prevención ante este tipo de situaciones.
En su intervención, el ministro también ha recalcado que no hubo ningún informe ni aviso por parte del CNI que advirtiera de que pudiera producirse una entrada masiva de personas. Según ha dicho, si hubiera existido un aviso de una situación parecida a la de 2021, cuando entraron a Ceuta 10 000 personas, hubiera llegado a las más altas instancias, y eso no ocurrió.
"Creo que con eso lo digo todo. La información que había es la que se ha reseñado y han dicho otros miembros del Gobierno de España", ha defendido Marlaska, incidiendo en que sólo se podía prever que, como ocurren en otras temporadas estivales, se registrara "una elevación de las entradas irregulares".
Reconocimiento de sus homólogos europeos
Asimismo, Grande-Marlaska, ha asegurado que ha recibido el reconocimiento de sus homólogos europeos por la respuesta "inmediata y satisfactoria" a la crisis migratoria y ha reclamado a Italia que rectifique y revienta la suspensión del espacio Schengen con España.
Ha reivindicado que España es una país de "éxito" en el control de la migración irregular, en la lucha contra las mafias y está a la "vanguardia" en "salvar vidas" humanas y en una migración "ordenada".
25 millones adicionales a Ceuta
Con el fin de atender de manera urgente a los menores migrantes no acompañados que han llegado a la ciudad durante esta crisis migratoria, el Gobierno español destinará 25 millones de euros adicionales para Ceuta.
En declaraciones a los medios este martes, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz ,ha explicado que habilitarán una partida extraordinaria , que se sumará a los 5,5 millones ya asignados a la ciudad autónoma durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada el pasado mes de julio.
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