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Hondartzetan mobilizazioa egin dute atzera ere Sarek eta Etxeratek, ETAko preso guztiak etxera itzultzea aldarrikatzeko

Ehunka pertsona bildu dira Bizkaiko eta Gipuzkoako 11 hareatzetan, oraindik ere erregimen itxian dauden presoei espetxe politika arrunta aplikatzea eskatzeko. 

Donostiako mobilizazioaren irudia. Argazkia: EITB
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EITB

Azken eguneratzea

Sare herritarrak eta Etxerat euskal preso eta iheslari politikoen senide eta lagunen elkarteak mobilizazioa egin dute berriro Bizkaiko eta Gipuzkoako 11 hondartzatan, ETAko presoen auzian "behin betiko konponbidea" eskatzeko. Biek ala biek espero dute gaurkoa horrelako "azken mobilizazioa" izatea eta ETAko preso guztiak etxera itzultzea aldarrikatu dute. Aldarri hori 2027ko urtarrilaren 9ko Bilboko manifestazioan ozen entzungo dela nabarmendu dute. 

Bi elkarteek espetxe politika arruntean aurrera egiteko deia egin dute, oraindik erregimen itxian jarraitzen duten ETAko 45 presoak (32 Euskal Preso Politikoen Kolektibokoak dira) kalera atera daitezen.

Donostiako Ondarreta hondartzan egindako ekitaldian, Sareren eta Etxeraten ordezkariek oharra irakurri dute. Nabarmendu dutenez, ETAko presoen auziari "behin betiko konponbidea emateko nahi eta beharrak ari gara aldarrikatzen". 

"Urte luzez mobilizatu gara abuztuaren lehen asteburuan, eta argi dugu zein den helburua: gaurkoa izatea mobilizazio hau gauzatu behar dugun azken aldia. Horrek erakutsiko lukeelako, legedia arrunta aplikatzera bidean, udan hondartzetan mobilizatu beharrik ez duen euskal gizarte bat", adierazi dute. 

Horretarako, espetxe politika arrunta "sakontzeko" beharra azpimarratu dute. Horien iritzian, "ezinbestekoa izango da, iraganeko eszenatokiak gainditu eta elkarbizitzari zein etorkizunari begira jarri nahi badugu, urte luzez erbestean dirauten 13 iheslari eta 3 deportatuen auziaren konponbidea".

Bakearen, konponbidearen eta bizikidetzaren aldeko apustua

"Bakeari, konponbideari eta elkarbizitzari ateak irekitzeko unea da, urte luzez sufrimendu izugarria eragin duen eta eragiten jarraitzen duen auziari konponbidea emateko unea da; euskal gizartearen gehiengoa ordezkatzen dugunok argi dugu. Helmugara iristeko nahi eta beharra dugu, helmuga, denak etxean egongo diren eguna", nabarmendu dute.

Urte hasieran Bilbon egingo den manifestazioari begira esan dute "inoizko esfortzurik handiena" egingo dutela "helmuga bat gurutzatu nahi dugula irudikatzeko, ETAko presorik gabeko Euskal Herri bat ezagutu nahi dugula aldarrikatzeko". 

Presoak Manifestazioak Politika

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