2027ko urtarrileko manifestazioa azkena izatea nahi du Sarek, ETAko presoen auzia behin betiko ixten dela irudikatzeko
Arrasaten ekitaldia egin du gaur Sare herritarrak, sorreratik izandako ibilbidearen balantzea egin eta "etapa bati bukaera ematen hasteko" beharra aldarrikatzeko. "Sareren amaiera, gauzak ongi eginez gero, garaipen kolektiboa eta diskretua izango da", nabarmendu dute.
"Trantsizio aldia", "etapa baten amaiera", "behin betiko urratsa"... Hitzok izan ditu ahotan gaur Sare herritarrak ETAko presoen auzian 2026-2027 aldiak ekar dezakeena edo ekarri beharko lukeena deskribatzeko. Izan ere, 2027ko urtarrilaren 9ko manifestazioa (urte luzez kolektibo horren eskubideak aldarrikatzeko Bilbon egin ohi dute urtearen hasieran) "azkena" izatea nahi du Sarek, "euskal presoen eskubideen aldeko mobilizazio sozialaren ibilbide oso baten amaiera irudikatzeko".
Sarek ekitaldia egin du gaur eguerdian Arrasaten, Monterron parkean. 2014tik egindako ibilbidea errepasatu dute bertan Bego Atxa eta Joseba Azkarraga Sare herritarreko bozeramaileek, eta "zuhurtziaz baina zintzotasunez" aitortu dutenez, 12 urteotan "egoera aldatu egin da". Are gehiago, 2026-2027 aldia trantsizio garaitzat hartu daitekeela uste dute, "behin betiko urratsa emateko borondate irmoarekin".
Horren ildoan, agertoki berri horretan egoki ikusi dute jarduteko "dinamikak egokitzea" eta mobilizazioak ere errealitate berrira moldatzea. Izan ere, Sareren iritzian, "osasuntsua eta arduratsua" da irudikatzea etorkizun hurbil horretan mugimendua "ez dela beharrezkoa izango". Nabarmendu dutenez, ez da komeni "betikotzea"; kontrara, "pentsatu behar dugu Sareren amaiera, gauzak ongi eginez gero, garaipen kolektiboa eta diskretua izango dela, garaipen garrantzitsuenak halakoak izan ohi dira eta".
Mobilizazioak hizpide, datorren urteko urtarrileko manifestazioan "ahalegin kolektibo handiena" egiteko eskatu dute, "2027ko urtarrileko manifestazioak adieraz dezan euskal gizartearen gehiengoak aurrera egin nahi duela. Helmuga denak etxera. Gure helburua da manifestazioak euskal presoen eskubideen aldeko mobilizazio sozialaren ibilbide oso baten amaiera irudikatzea", azpimarratu dute. Euren esanetan, "guztion artean lortu behar dugu urtarrilaren 9ko deialdi hau euskal gizartearen gehiengoaren adierazpena izatea, denoi min egiten digun eta amaitu behar dugun egoera bati amaiera emateko".
12 urteotako ibilbidea, zenbakitan
Aurrera begiratzeaz gain, "giza eskubideen eta biktima guztien duintasuna defendatzea" helburu, 12 urteotan egindako bidearen balorazioa ere egin dute Iturbek eta Azkarragak. Hasierako urteetan, ETAko presoei aplikatzen zitzaien sakabanaketa politika "bidegabe eta krudela" salatzea izan zuten ardatz, eta urruntze dinamika horren biktimak izan dituzte gogoan: 2014tik, 16 pertsona hil dira errepidean, kartzeletan 30 preso baino gehiago hil dira, eta "motxiladun umeen" sufrimendua ere izan dute hizpide.
Horien datuen arabera, 2014an 465 preso zeuden Espainiako eta Frantziako estatuetako 50 espetxe baino gehiagotan sakabanatuta, eta Euskal Herriko 100 herrik baino gehiagok zuten ETAko presoren bat.
Azken urteotan, batez ere 2023an urruntze politika amaitu zenetik, "agertokia desberdina" dela zehaztu dute. 120 preso inguru daude, eta horietatik % 70 inguru hirugarren graduan daude, edo 100.2 artikulua dute aplikatuta. Kolektibo horretako presoren bat duten herrien kopurua 35era murriztu da. Bestalde, oraindik 40 pertsona daude gradu progresiorik gabe, baina hori aurten aldatzea espero dute.
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