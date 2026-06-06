Sare quiere que la manifestación de enero de 2027 sea la última para escenificar la culminación del conflicto de los presos de ETA
La red ciudadana Sare ha realizado hoy un acto en Arrasate para hacer balance de su trayectoria desde su fundación y reivindicar la necesidad de "ir poniendo punto final a una etapa". En su opinión, "el final de Sare, debe ser, si lo hacemos bien, una victoria colectiva y discreta".
"Tiempo de transición", "final de una etapa", "paso definitivo". Con estas palabras ha descrito la red ciudadana Sare el futuro próximo de la reivindicación de los derechos de los presos de ETA. De hecho, Sare ha deseado que la próxima manifestación de enero, convocada anualmente por la red ciudadana en Bilbao en favor de este colectivo, sea "la última " para que "represente la culminación de toda una trayectoria de movilización social en defensa de los derechos de los presos/as vascos/as".
En un acto realizado este mediodía en el parque Monterrón de Arrasate, los portavoces de la red ciudadana Sare, Nahikari Iturbe y Joseba Azkarraga, han repasado el camino realizado desde su creación, el 14 de junio de 2014, y han reconocido que, 12 años después, "podemos decir con prudencia, pero también con honestidad, que la situación ha cambiado". Han señalado incluso que este año y el siguiente pueden ser considerados como un "tiempo de transición", que culminaría con la manifestación de enero. "Hoy tenemos que salir de este acto, con la voluntad firme de que el 9 de enero, demos el paso definitivo para que palabras como convivencia y resolución, se hagan realidad".
En este sentido, consideran que este "cambio profundo de escenario" obliga a "adaptar las dinámicas" de actuación y "adecuar las dinámicas de movilización a la nueva realidad", ya que, en opinión de Sare, es "sano y responsable" imaginar un futuro próximo donde la red "deje de ser necesaria". Subrayan que no conviene "perpetuarse", sino "contribuir a que desaparezca la injusticia que la hizo nacer. Pensar, a medio plazo, en el final de Sare, debe ser, si lo hacemos bien, una victoria colectiva y discreta, como suelen ser las más importantes".
En referencia a las movilizaciones, han pedido que se haga "un mayor esfuerzo colectivo" de cara a la manifestación de enero de 2027. La marcha debería, han considerado, expresar "de forma mayoritaria el deseo de la sociedad vasca de avanzar. Helmuga denak etxera ("El objetivo, todos a casa"). Queremos que represente la culminación de toda una trayectoria de movilización social en defensa de los derechos de los presos/as vascos/as. Entre todos tenemos que conseguir que esta convocatoria del 9 de enero sea la expresión mayoritaria de la sociedad vasca para poner fin a una situación que nos duele a todos y que tenemos que terminar ".
Datos de estos últimos 12 años
Además de trazar la ruta del futuro cercano, Iturbe y Azkarraga han realizado una valoración del camino recorrido en estos 12 años, articulados desde la defensa de los derechos humanos y de la dignidad de todas las víctimas. Durante los primeros años, la reivindicación se centró en denunciar la "injusta y cruel" política de dispersión que se ha aplicado a los presos de ETA. En ese sentido, han recordado a las víctimas de esta política: desde 2014, 16 personas han muerto en la carretera, más de 30 presos han fallecido en las cárceles, y también han recordado el sufrimiento de los denominados “niños/as de la motxila".
Según sus datos, en 2014 había 465 presos y presas dispersados en más de 50 cárceles de los estados español y francés, y había presos de ETA en más de 100 localidades de Euskal Herria.
En los últimos años, y sobre todo desde 2023, cuando finalizó la política de dispersión, "el escenario es diferente", con alrededor de 120 reclusos, de los cuales alrededor del 70 % están en tercer grado o tienen aplicado el artículo 100.2. El número de localidades con algún preso de este colectivo se ha reducido a 35. Por otro lado, todavía hay 40 personas sin progresión de grado, aunque desde Sare esperan que esta situación cambie este año.
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