Sare quiere que la manifestación de enero de 2027 sea la última para escenificar la culminación del conflicto de los presos de ETA

"Tiempo de transición", "final de una etapa", "paso definitivo". Con estas palabras ha descrito la red ciudadana Sare el futuro próximo de la reivindicación de los derechos de los presos de ETA. De hecho, Sare ha deseado que la próxima manifestación de enero, convocada anualmente por la red ciudadana en Bilbao en favor de este colectivo, sea "la última " para que "represente la culminación de toda una trayectoria de movilización social en defensa de los derechos de los presos/as vascos/as".

En un acto realizado este mediodía en el parque Monterrón de Arrasate, los portavoces de la red ciudadana Sare, Nahikari Iturbe y Joseba Azkarraga, han repasado el camino realizado desde su creación, el 14 de junio de 2014, y han reconocido que, 12 años después, "podemos decir con prudencia, pero también con honestidad, que la situación ha cambiado". Han señalado incluso que este año y el siguiente pueden ser considerados como un "tiempo de transición", que culminaría con la manifestación de enero. "Hoy tenemos que salir de este acto, con la voluntad firme de que el 9 de enero, demos el paso definitivo para que palabras como convivencia y resolución, se hagan realidad".

En este sentido, consideran que este "cambio profundo de escenario" obliga a "adaptar las dinámicas" de actuación y "adecuar las dinámicas de movilización a la nueva realidad", ya que, en opinión de Sare, es "sano y responsable" imaginar un futuro próximo donde la red "deje de ser necesaria". Subrayan que no conviene "perpetuarse", sino "contribuir a que desaparezca la injusticia que la hizo nacer. Pensar, a medio plazo, en el final de Sare, debe ser, si lo hacemos bien, una victoria colectiva y discreta, como suelen ser las más importantes".

En referencia a las movilizaciones, han pedido que se haga "un mayor esfuerzo colectivo" de cara a la manifestación de enero de 2027. La marcha debería, han considerado, expresar "de forma mayoritaria el deseo de la sociedad vasca de avanzar. Helmuga denak etxera ("El objetivo, todos a casa"). Queremos que represente la culminación de toda una trayectoria de movilización social en defensa de los derechos de los presos/as vascos/as. Entre todos tenemos que conseguir que esta convocatoria del 9 de enero sea la expresión mayoritaria de la sociedad vasca para poner fin a una situación que nos duele a todos y que tenemos que terminar ".