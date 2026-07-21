Mundial de fútbol

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El lehendakari Pradales felicita a los jugadores de los equipos vascos que han ganado el Mundial de fútbol

La portavoz del Gobierno Vasco Maria Ubarretxena afirma que no sabe si Imanol Pradales recibirá a los jugadores vascos. La presidenta navarra María Chivite recibirá hoy a Mikel Merino.
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Nico Williams Mikel Oyarzabal España
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pradales lehendakariak Munduko Futbol Txapelketa irabazi duten euskal taldeetako jokalariak zoriondu ditu
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Agencias | EITB

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El lehendakari, Imanol Pradales, ha contactado con los jugadores de los equipos vascos que han ganado el Mundial de fútbol masculino para trasladarles su felicitación por "el logro tan importante que consiguieron el domingo" aunque no se sabe si tiene previsto recibir a los futbolistas.

Así lo ha trasladado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Vasco, la portavoz del Ejecutivo, Maria Ubarretxena, quien ha asegurado que "siempre nos alegramos de las victorias de nuestros y nuestras deportistas en cualquiera de las disciplinas disputadas".

Ubarretxena ha dicho no entender que se trate de buscar "polémicas artificiales por una cuestión de puro sentido común", ya que Pradales ya les ha felicitado. "No sé si les va a recibir, lo que sé es que les ha felicitado", ha añadido.

María Chivite recibirá hoy a Mikel Merino

La presidenta de Navarra, María Chivite, recibirá este martes en el Palacio de Navarra al jugador navarro campeón del Mundial de fútbol Mikel Merino y al psicólogo deportivo Javier López Vallejo.

La recepción será a las 18:45 horas, con un saludo y fotografía en el despacho de la presidenta, seguido de unas palabras de la presidenta y de los miembros de la selección en el Salón del Trono. La recepción finalizará sobre las 19:15 horas con un saludo desde el balcón del Palacio de Navarra que da a la Plaza del Castillo.

Imanol Pradales María Chivite Política

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