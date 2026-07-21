Pradales lehendakariak Munduko Futbol Txapelketa irabazi duten euskal taldeetako jokalariak zoriondu ditu
Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak adierazi du ez dakiela Imanol Pradalesek euskal jokalariak hartuko dituen ala ez. Chivite lehendakariak gaur arratsaldean harrera egingo dio Mikel Merinori.
Imanol Pradales lehendakaria Munduko Futbol Txapelketa irabazi duten euskal taldeetako jokalariekin harremanetan jarri da, eta zoriondu egin ditu "igandeko lorpenagatik".
Hala adierazi du Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramaileak, Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan. Ez du zehaztu lehendakariak jokalariak hartuko dituen ala ez, baina, adierazi duenez, "beti pozten gara gure kirolariek edozein diziplinatan lortutako garaipenekin".
Ubarretxenak esan du ez duela ulertzen gai honen inguruan "eztabaida artifizialak bilatzeko dagoen nahia".
Mikel Merino hartuko du gaur Maria Chivitek
Maria Chivite Nafarroako lehendakariak Mikel Merino Munduko Futbol Txapelketako jokalari txapelduna eta Javier Lopez Vallejo kirol psikologoa hartuko ditu astearte honetan Nafarroako Jauregian.
Harrera 18:45ean izango d. Lehendakariaren bulegoan hasiko da, agurrarekin eta argazkiarekin, eta ondoren lehendakariak eta protagonistek hitz batzuk egingo dituzteTronu Aretoan. Harrera 19:15ean amaituko da, Gazteluko Plazara ematen duen Nafarroako Jauregiko balkoitik egindako agurrarekin.
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