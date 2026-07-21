Jaurlaritzak zaila ikusten du transferentzien inguruko akordioa eta uztailean aldebiko batzordearen bilera egitea
Maria Ubarretxena bozeramailearen esanetan, gaur-gaurkoz ez dira Bitariko Batzordearen bilera egiteko bermeak betetzen eta aurrerapauso handiak eman beharko lirateke abuztua aurretik lehendakaria eta Sanchez elkartu ahal izateko.
Gaur gaurkoz, Eusko Jaurlaritzak zaila ikusten du transferentzien inguruan (Gizarte Segurantza eta portuak) Espainiako Gobernuarekin akordioa lortzea, eta, ondorioz, abuztua aurretik Imanol Pradales lehendakariak eta Pedro Sanchez Espainiako gobernuburuak Bitariko Batzordearen bilera egitea. Izan ere, oraindik posizioak "nahiko urrun" daudela nabarmendu du Maria Ubarretxena Jaurlaritzak bozeramaile eta Autogobernu sailburuak.
Gobernu bileraren osteko prentsaurrekoan Ubarretxenak azaldu duenez, Espainiako Gobernuak ostiral arratsaldean igorri zizkion Eusko Jaurlaritzari negoziatzen ari diren transferentzien inguruko proposamen berriak, eta atzo bertan bilera egin zuten Lurralde Politikako Ministerioan proposamen horiek kontrastatzeko.
"Lehen azterketa eta horren eta atzoko bileraren ondoren, oraindik posizioak nahiko urrun daude; ez dirudi negoziazioetan aurrerapauso handiak eta azkarrak eman ahalko direnik", azpimarratu du Ubarretxenak.
Ubarretxenaren esanetan, Espainiako Gobernuaren aldetik jasotako proposamenak ez du Jaurlaritza asebete. Azaldu duenez, proposamenak lantaldeak sortzea aurreikusten du, baina esperotako "konpromiso zehatzak ez dira etorri".
Hori guztia dela eta, Ubarretxenak orain inoiz baino zailago ikusten du epe laburrean jarrerak hurbiltzea. Edozein kasutan, hitz egiten eta lanean jarraituko dutela ziurtatu du.
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