TRANSFERENTZIAK
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Negoziatzen ari diren transferentzien inguruko proposamen berriak jaso ditu Jaurlaritzak: Gizarte Segurantza eta portuak

Bi aldeek adostutakoaren arabera, akordioak abuztua baino lehen itxita beharko luke. "Hori da gure epemuga, eta epemuga horrekin lanean ari gara", adierazi du aste honetan Maria Ubarretxena Gasteizko Gobernuko bozeramaileak.

Angel Victor Torres MarIa Ubarretxena

Transferentzien Batzorde Mistoaren bilera baten artxiboko irudia. Argazkia: EFE

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EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuak gaur arratsaldean igorri dizkio Eusko Jaurlaritzari bi aldeak negoziatzen ari diren transferentzien inguruko proposamen berriak. 

Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernu Sailak jakinarazi duenez, gaur jasotako dokumentuak aztertuko dituzte orain, aurrera begirako erabakiak hartzeko. 

Joan den astearteko agerraldian, Maria Ubarretxena Gasteizko Gobernuko eledunak aurreratu zuen proposamen berrien zain zeudela eta ostiral honetan jasotzea espero zituztela. 

Gizarte Segurantzari eta portuei lotutako eskumenak dira une honetan mahai gainean daudenak. Aurrenekoari dagokionez,  ordaindutakoaren araberako familia eta ezgaitasun prestazioak  eta mutuen inguruko kudeaketa dira negoziatzen ari direnak. 

Alde bidek adostutakoaren arabera, abuztua baino lehen itxita beharko luke gaioi buruzko akordioak. Epemuga hori jarri zuten Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak eta Imanol Pradales lehendakariak martxoan egin zuten bileran. 

Hala, Transferentzien Batzorde Mistoaren bilera deitu beharko litzateke datozen asteotan, eskualdatzeak behin betiko ixteko. Ubarretxenak ohartarazi zuenez, "akordiorik ez badago" ez da aldebiko batzordea deituko. 

Eguneko Titularrak Eusko Jaurlaritza Espainiako gobernua Imanol Pradales Politika

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