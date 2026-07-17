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Albiste izango dira: Transferentzien inguruko proposamen berria, Pasai Antxoko geltokiaren inaugurazioa eta Trumpek nazioari eskainitako hitzaldia

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

MADRID, 15/07/2025.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (4d), y el lehendakari Imanol Pradales (3i), presiden la Comisión Bilateral de Cooperación Permanente entre el Estado y Euskadi que aborda las transferencias pendientes al País Vasco, este martes en el Palacio de la Moncloa. EFE/J. J. Guillén
Transferentzien Bitariko Batzordearen bilera. Artxiboko argazkia: EFE
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EITB

Azken eguneratzea

Hauek dira ostiral honetako, 2026ko uztailaren 17ko, lerroburu nagusiak:

- Transferentziak: Espainiako Gobernuak transferentzien inguruko proposamen berria helaraziko dio Eusko Jaurlaritzari. Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak Gizarte Segurantzaren eskumen batzuk eta portuen transferentzien inguruan negoziatzen jarraitzen dute. 

- Pasai Antxoko geltokiaren inaugurazioa: Euskotrenen Pasai Antxoko geltoki berria inauguratuko dute Imanol Pradales lehendakariak eta Susana Garcia Chueca Mugikortasun Mugikortasun Jasangarrirako sailburuak. Topoaren geltokia larunbatetik aurrera martxan izango da bidaiarientzat.

- Trumpek nazioari eskainitako hitzaldiaHauteskunde sistemaren inguruko zalatzak hauspotu ditu berriro Donald Trump presidente estatubatuarrak. Txina eta Venezuela izan ditu jomugan, aginte erdiko hauteskundeen atarian, nazioari eskainitako diskurtsoan.

Eusko Jaurlaritza Espainiako gobernua Euskotren Pasaia Donald Trump Politika

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SAN SEBASTIÁN, 16/07/2026.- El lehendakari, Imanol Pradales, ha inaugurado este jueves en San Sebastián un Curso de Verano que servirá para poner fin al proceso Basque Segurtasun Foroa y en el que se analizarán cuestiones relacionadas con la seguridad, los riesgos climáticos, las adicciones o la salud metal. EFE/Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Lehendakariak Euskal Polizia "integralaren" alde egin du, segurtasun arloan etengabe sortzen diren erronkei "bermeekin aurre egiteko" sare gisa

Imanol Pradalesek Basque Segurtasun Foroa: Segurtasun Integrala eta komunitatea EHUren udako ikastaroaren inaugurazioan parte hartu du, eta gizartean "aginte-printzipioa zalantzan jartzeagatik edo balioak galtzeagatik" dagoen kezka nabarmendu du. Bere hitzetan, arazo horrek "Ertzaintzari eragiten dio, baina baita irakasleei, autobus-gidariei eta osasun-langileei ere", eta funtsean "pertsonenganako eta ondasun publiko eta pribatuen gaineko errespetua galtzea" du atzean.

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