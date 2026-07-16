Puigdemontek adierazi du amnistia geldiarazteak "Europaren kontra egitea" dakarrela
Kataluniako presidente ohiaren hitzetan, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren epaia independentismoaren "garaipen irmoa eta politikoa" da.
Carles Puigdemont Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak (EBJA) amnistia legeari emandako babesaren inguruan mintzatu da. Generalitatearen presidente ohiak epaia "txalotu" du eta argi utzi du Espainiako auzitegiak, legea bete ezean, "Europako zuzenbideari aurre egiten" arituko liratekeela. "EBJA ezin zen argiagoa izan, eta ez du zirrikiturik utzi gure garaipena zalantzan jartzeko", adierazi du.
Xko bere kontuan, Puigdemontek "independentismo kataluniarraren garaipen politiko irmotzat" jo du epaia, Espainiako Estatuko botereen aurrean.
"Amnistia modu integralean aplikatzeari uko egiten badiote, Gorteek onartutako eta konstituzionaltzat jotako lege hori ez betetzeaz gain, Europako zuzenbideari kontra egiten ariko lirateke", esan du.
"Gaur eskubidea dugu garaipena ospatzeko. Hala ere, errepresioarekin amaitzeko bidea ez da amaitu ", adierazi du Kataluniako presidente ohiak. Nolanahi ere, beharrezkotzat jo du "zapalkuntzarekin" amaitzea.
Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak oniritzia eman dio ostegun honetan Espainiako amnistia legeari, Kataluniako prozesuaren harira sortutako "tentsio instituzionalak eta politikoak murriztea eta adiskidetzea erraztea" helburu duelakoan.
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