Espainiako Gobernua amnistiari buruzko epaia ospatzen ari da, eta "kritikoek ere ez liekete fruituei uko egin nahiko", esan du
Espainiako Gobernuak pozik hartu du Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren amnistia legeari buruzko epaia, eta eskatu du procéseko buruzagiei "ahalik eta lasterren" aplikatzeko. Presidentetzako, Justiziako eta Gorteekiko Harremanetarako ministro Felix Bolañosek adierazi du "gaur egun handia" dela, eta legea "lorpen kolektiboa" dela.
Bolañosek, era berean, legearen ondorioak nabarmendu ditu, eta gaur egun "inork ere, ezta haren kritikarik zorrotzenek ere" ez lukeela "haren onurei uko egin nahi".
Moncloan egindako adierazpen instituzional batean adierazi duenez, epai horrekin "argi dago" legea "erabat" aplikatzeko aukera, eta ia 400 pertsonarengan du eragina, "aktibistak eta manifestariak zein segurtasun indar eta poliziak".
"Baina legea osorik beteko da prozesu independentista bultzatu zuten buruzagi politikoei ere aplikatzen zaienean, Gorte Nagusiek onartu zuten bezala. Hau izango da Kataluniako normalizazio instituzional, politiko eta sozialaren prozesuaren azken etapa, eta guztiontzat positiboa izango litzateke etapa hau ahalik eta lasterren egitea", adierazi du.
PPren erantzuna
Kontrako muturrean, PPren iturriek (ez dute adierazpen ofizialik egin) adierazi dutenez, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak ostegun honetan emandako epaiak "ez du Lege osoari buruzko epairik ematen", arauaren "azterketa oso zehata egitera mugatzen zelako" eta, beraz, ez omen duelako "konstituzionaltasuna aztertzen, ezta abagune politikoa ere".
PPren iturrien arabera, Europako epaiak "Espainiako auzitegiek Europar Batasuneko Zuzenbidearen zenbait alderdiri buruz planteatutako zalantzak argitzen ditu, eta, beraz, orain auzitegiek aplikatu egingo dute, ebazpen horren arabera".
Alberto Núñez Feijoo buru duen alderdiaren iritzian, "prozesu judizial luze baten beste urrats bat" da, baina Gobernua "epai hau eztabaidaren amaieratzat jotzen saiatuko" dela esan dute.
"Oker daude. Eztabaida ez zen inoiz juridikoa bakarrik izan. Eztabaida da ea presidente batek pribilegio penalak negoziatu ditzakeen gehiengo parlamentario baten truke. Eta gure erantzunak ezezkoa izaten jarraitzen du", kritikatu du.
Voxek araua indargabetu egingo duela agindu du
Voxek Bruselan duen buruak, Jorge Buxadek, deitoratu egin du ostegun honetan Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren (EBJA) epaia, eta agindu du bere alderdiak, Gobernura iritsiz gero, araua indargabetu egingo duela agindu du.
Buxadek adierazi du espainiarrek "defendatu eta babestu" behar dituztela Espainiaren duintasuna, lurralde-osotasuna eta ordenamendu konstituzionala, eta nazioarteko auzitegiek zeregin hori bere gain hartzearen aurka agertu da.
Bruselako Voxen buruak Konstituzio Auzitegiaren kontra ere gogor egin du, amnistia babestu zuelako, eta "politizatuta" dagoela adierazi du. "Arazo nagusia Konstituzionalaren politizazioan dago", esan du.
Buxadek nabarmendu du amnistiak "Zuzenbide Estatuaren eta batasun nazionalaren aurkako erasorik handiena" dakarrela eta Pedro Sanchezen eta "estatu-kolpisten" arteko "akordio inmorala" dela, Juntsi erreferentzia eginez. Horregatik, bermatu du Voxek indargabetu egingo duela, Moncloara iristen bada.
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