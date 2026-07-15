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Aizpurua (EH Bildu): “Euskara menpeko da, eta berdintasunean egotea eskatzen dugu. Ez dago lehentasun nazionalik"

Iragarkia
18:00 - 20:00
Mertxe Aizpurua, Radio Euskadin.
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EITB

Azken eguneratzea

Mertxe Aizpuruak, EH Bilduren Kongresuko bozeramaileak, kritikatu egin du Eneko Andueza sozialisten idazkari nagusiak “lehentasun nazionalaz” esandakoa, EAJ eta EH Bildu PP eta Voxekin parekatu baititu. “Euskara menpeko da, eta berdintasunean egotea eskatzen dugu. Ez dago lehentasun nazionalik”.

Anduezak "lehentasun sozialaren alde" egin du, PPren, Voxen eta euskal nazionalismoaren "lehentasun nazionalaren" aurrean
EH Bildu Politika Euskara Eneko Andueza

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