Aizpurua (EH Bildu): “Euskara menpeko da, eta berdintasunean egotea eskatzen dugu. Ez dago lehentasun nazionalik"
Mertxe Aizpuruak, EH Bilduren Kongresuko bozeramaileak, kritikatu egin du Eneko Andueza sozialisten idazkari nagusiak “lehentasun nazionalaz” esandakoa, EAJ eta EH Bildu PP eta Voxekin parekatu baititu. “Euskara menpeko da, eta berdintasunean egotea eskatzen dugu. Ez dago lehentasun nazionalik”.
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Aitor Estebanek "antzezpen hutsa" dela dio Anduezak PSE-EEren Batzorde Nazionalean eginiko diskurtsoa
EAJko presidente Aitor Estebanen ustez, "antzezpen handiegia" izan da Eneko Anduezarne, PSE-EEko idazkari nagusiaren, diskurtsoan. Izan ere, Radio Euskadiko 'Ganbara' saioan egindako adierazpenetan, Estebanek esan du Anduezak badakiela ez dela Enplegu Publikoaren Legearen aurka jarri behar. Horren harira, Estebanek dio sozialisten idazkari nagusia jada hauteskunde kanpainari begira dagoela. Jatorrizkoa: Gaztelaniaz.
UPNk Jose Javier Mugica gogoratu du, ETAk hil zuela 25 urte bete direnean
25 urte bete dira ETAk Jose Javier Mugica UPNko zinegotzia hil zuenetik, Leitzan. 59 urte zituen. Gaur, alderkideek antolatuta, omenaldia egin diote Leitzan bertan. Lore-eskaintza egin dute, haren omenez jarrita dagoen plakaren aurrean.
Anduezak "lehentasun sozialaren alde" egin du, PP, Vox eta abertzaleen "lehentasun nazionalaren" aurrean
PSE-EEren idazkari nagusiak emaitzak hobetzen jarraitzea jarri du helburu, 2027ko udal eta foru hauteskundeetan; eta gaitzetsi egin du EAJk eta EH Bilduk Enplegu Publikoaren Legea aldatzeko lortutako akordioa.
David Sanchezi enplegu publikorako bederatzi urteko inhabilitazioa ezarri diote
Badajozko Auzitegiak prebarikazio administratiboko delitu baten egile jo du Espainiako Gobernuko presidentearen anaia.
David Sanchez errugabea dela probatuko den itxaropena agertu du Espainiako Gobernuak
Erreakzio soka luzea eragin du Espainiako Gobernuko presidentearen anaiari ezarri dioten zigorrak. Enplegu publikorako bederatzi urteko inhabilitazioa ezarri dio epaileak, prebarikazio administratiboko delitu baten egilea izateagatik.
Mikel Uribe ertzainaren aldeko omenaldia egin dute Beasainen, ETAk hil zuela 25 urte bete direnean
Beasaingo ertzain-etxearen aurrean izan da omenaldi-ekitaldia; minutu bateko isilunearen ondoren, Mikel Uribe gogora ekarri dute hainbat ertzainburuk, tartean bere kide izan zirenak. Mikel Uribe Ertzaintzako komisariordea hil zuen ETAk duela 25 urte gaurko egunez, Leaburun, elkartean lagunartean afaltzera zihoala. Elkarte ondoan autoa aparkatu zuenean, ETAko bi kidek kotxea tirokatu eta bertan hil zuten.
Espainiako Gobernuaren transferentzien inguruko proposamen berriak ostiralean jasotzea espero du Jaurlaritzak
Ubarretxena bozeramaileak azpimarratu duenez, negoziatzen ari diren bi eskumenen (Gizarte Segurantzaren eskumen batzuk eta portuak) inguruko aldebiko batzordea abuztua aurretik egin beharko litzateke.
"Akatsa litzateke fokua polemikan jartzea, euskarak bizitasun handiko unea bizi baitu"
Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernuko sailburuak Auzitegi Gorenak berretsi duen epaia izan du hizpide. Horren arabera, Eusko Jaurlaritzak ezin izango dizkie eskatu funtzionarioen "hizkuntza-baldintza berak" azpikontratutako enpresetako langileei.
EH Bilduk irabaziko lituzke Gipuzkoako foru hauteskundeak, baina EAJk eta PSE-EEk gehiengo osoa lortuko lukete
Gipuzkoako Foru Aldundiak argitaratutako azken Soziometroaren arabera, etxebizitza da herritarren kezka nagusia (% 65,8), baina arazoak pertsonalki eragiten diela aitortzen dutenen ehunekoa % 22,3koa da.