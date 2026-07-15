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Aizpurua (EH Bildu): “Andueza establece una dicotomía falsa cuando dice que buscamos la prioridad nacional; queremos ensanchar derechos”

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18:00 - 20:00
Mertxe Aizpurua, en Radio Euskadi.
Euskaraz irakurri: Aizpurua (EH Bildu): "Anduezak dikotomia faltsua ezartzen du lehentasun nazionala bilatzen dugula esaten duenean; eskubideak zabaldu nahi ditugu"
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EITB

Última actualización

La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, ha tildado de “dicotomía falsa” las palabras de Eneko Andueza, secretario general del PSE, señalando que tanto PP y Vox como el PNV y EH Bildu buscan establecer la “prioridad nacional”. Aizpurua ha señalado que la reforma de la Ley de Empleo Público busca “ensanchar derechos” porque “los hablantes en euskera no están en las mismas condiciones que los hablantes en castellano, eso es obvio”. 

Andueza reivindica la "prioridad social" frente a la "prioridad nacional" de PP, Vox y el nacionalismo vasco
EH Bildu Política Euskera Eneko Andueza

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