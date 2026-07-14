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Andueza reivindica la "prioridad social" frente a la "prioridad nacional" de PP, Vox y el nacionalismo vasco

El líder de los socialistas vascos ha fijado como objetivo seguir creciendo en las elecciones municipales y forales de 2027, y rechaza el acuerdo de PNV y EH Bildu para reformar la Ley de Empleo Público.

BILBAO, 14/07/2026.- El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha intervenido este martes en Bilbao ante el Comité Nacional, que pone en marcha el proceso para las elecciones de mayo de 2027. EFE/ Miguel Toña
Eneko Andueza, secretario general del PSE-EE. Foto: EFE.
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Agencias | EITB

Última actualización

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha defendido este martes la "prioridad social" como eje de las políticas socialistas frente a la "prioridad nacional" que, a su juicio, representan tanto PP y Vox como el nacionalismo vasco. Lo ha hecho durante su intervención en el Comité Nacional del partido celebrado en Bilbao, donde se ha puesto en marcha el proceso de primarias para elegir a los candidatos de las elecciones municipales y forales de 2027.

Concretamente, Andueza ha fijado como objetivo para esos comicios mantener la tendencia de crecimiento de las últimas cinco citas con las urnas. Además, ha apostado por revalidad las alcaldías que los socialistas gobiernan y ampliar su presencia en nuevos municipios y diputaciones.

Objetivos electorales y escenario político

El dirigente socialista ha defendido la "política útil". Asimismo, ha asegura que, mientras PP y Vox "buscan excluir" y PNV y EH Bildu "vuelven a sus obsesiones", los socialistas centran su acción política en mejorar la vida de la ciudadanía.

En relación con el escenario político estatal, Andueza ha mostrado su sorpresa frente a un posible acuerdo de coalición entre PP y Vox, asegurando que las elecciones generales permitirán articular mayoría suficiente para frenar a la derecha y ultraderecha.

Críticas al acuerdo sobre el euskera

El secretario general del PSE-EE ha rechazado el acuerdo alcanzado por PNV y EH Bildu para reformar la Ley del Empleo Público. Y es que, ha considerado que únicamente incrementa las exigencias de euskera en la Administración sin resolver los problemas ya existentes.

PSE EE Política Eneko Andueza

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