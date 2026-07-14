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Compañeros y mandos de la Ertzaintza recuerdan en Beasain a Mikel Uribe en el 25º aniversario de su muerte

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Ertzainak Uribe
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Mikel Uribe ertzaina gogoratu dute Beasainen, ETAk hil zuela 25 urte bete direnean
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EITB

Última actualización

El acto de homenaje ha tenido lugar frente a la comisaría de la Ertzaintza en Beasain; tras guardar un minuto de silencio, varios mandos de la Ertzaintza, entre ellos quienes fueron sus compañeros, han recordado a Mikel Uribe. ETA asesinó al subcomisario de la Ertzaintza Mikel Uribe tal día como hoy hace 25 años en Leaburu, cuando se dirigía a cenar con amigos en una sociedad gastronómica. Cuando aparcó el vehículo junto a la sociedad, dos miembros de ETA tirotearon el coche y lo asesinaron en el acto.

Ertzaintza Beasain Gipuzkoa Política

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