El Congreso vota la senda de déficit de los Presupuestos sin opciones de que salga adelante
El Congreso acoge este martes, en un Pleno extraordinario, el primer debate y votación de la senda de déficit y los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027, con una mayoría de PP, Vox y Junts que ya ha manifestado su rechazo a la misma.
Tanto la senda del déficit que tienen que asumir las administraciones públicas como los objetivos presupuestarios son el paso previo a la presentación del proyecto de Presupuestos en el Congreso, que el Gobierno calcula para la vuelta del verano.
Arcadi España denuncia "intereses partidistas”
Cuando el ministro de Hacienda, Arcadi España, presentó en Consejo de Ministros la senda de déficit y los objetivos de estabilidad presupuestaria, pidió "reflexión" a los grupos políticos para que dejen de lado "los intereses partidistas y miren hacia el bien común".
Sin embargo, tal y como ya ha sucedido previamente en esta legislatura, PP, Vox y Junts, partidos que forman mayoría absoluta en el Congreso, ya han avanzado su voto en contra a la senda de déficit, por lo que se realizará una segunda votación en otro Pleno extraordinario previsto para el día 23 de julio.
Si ahí también decae, el Gobierno pretende seguir adelante con la tramitación de los Presupuestos, pero con una senda de déficit diferente que respete los márgenes establecidos por la Unión Europea en materia fiscal. Esta argucia fue avalada por la Abogacía del Estado.
Te puede interesar
EH Bildu ve un nuevo ataque a la oficialidad del euskera en la sentencia del Supremo
El parlamentario Josu Aztiria se ha mostrado crítico con el fallo y ha destacado que la oficialidad debería llevar a una "igualdad real".
Peinado da cinco días a Begoña Gómez para justificar que solo viajó a Londres por la graduación de su hija
El juez pide que acredite que el desplazamiento se ajustó únicamente a la autorización concedida y advierte de un posible delito de quebrantamiento de medida cautelar si no lo demuestra.
Lander Martínez (Sumar): "Nuestro objetivo es mantener un gobierno progresista que siga ampliando derechos”
El diputado de Sumar Lander Martínez ha hecho una valoración positiva de la asamblea extraordinaria de la formación, en la que se ha elegido a Verónica Martínez Barbero y Rosa Martínez como nuevas coordinadoras de su dirección, al tiempo que ha subrayado que la prioridad de la formación debe ser “mantener un gobierno progresista, que siga ampliando derechos, modernizando la economía y fortaleciendo el estado del bienestar”.
Ubarretxena defiende que "más autogobierno es más bienestar"
Ubarretxena ha participado en la inauguración del curso de verano 'El autogobierno de vasco 90 años después. Tradición, renovación y horizonte' y ha dicho que "muchas veces se intentan desligar los conceptos de autogobierno y bienestar" y se asocia el primero con "lo identitario" como opuesto a "las cosas de comer".
Las palabras de Rajoy señalando que Francia juega “sin franceses” desencadenan un incidente diplomático
El ministro del Interior, Laurent Núñez, ha calificado las declaraciones de "absolutamente inaceptables" y "aberrantes", defendiendo que Francia es "un país de diversidad”.
La reforma del Código Penal no ayudaría a reducir los ataques contra la Ertzaintza, según Mertxe Aizpurua
La portavoz de EH Bildu en el Congreso cree que el consejero Zupiria fue demasiado lejos cuando anunció posibles incidentes entre GKS y Ernai en verano. Asimismo, ha denunciado un intento de "instrumentalizar" a la Ertzaintza.
De Andrés (PP): “Existe bullying a una parte de la sociedad vasca: a ertzainas, alcaldes o a quienes llevan la camiseta de la selección española”
El líder del PP vasco, Javier de Andrés, ha sido entrevistado en el programa Boulevard de Radio Euskadi, y ha denunciado que una parte de la sociedad vasca “está sufriendo bullying”, en referencia a “ertzainas, miembros de CC. OO., alcaldes de todos los partidos menos de uno, o a quienes llevan la camiseta de la selección española”. De Andrés, en esta línea, ha defendido la medida del sindicato ErNE para endurecer el Código Penal, a fin de agravar las penas por agresiones contra ertzainas y policías municipales.
ErNE propone reformar el Código Penal para endurecer las penas por agresiones contra ertzainas y policías municipales
ErNE ha explicado que lleva semanas reuniéndose con los grupos con representación en el Parlamento Vasco para presentar una propuesta legislativa.
Ansola pide "no olvidar los hechos más oscuros" de la historia y recordar a las víctimas
El PNV ha celebrado en Bilbao el día de la ikurriña, que fue izada por primera vez hace 132 años durante la inauguración de su primer batzoki en la calle Correo. Como entonces, hoy han comenzado el homenaje con esa izada de la ikurriña. Los jeltzales han reafirmdo su compromiso con los auténticos valores que representa y el presidente del Bizkai Buru Batzar, Iñigo Ansola, ha subrayado que el lugar del PNV no está en los extremos.