Ubarretxena defiende que "más autogobierno es más bienestar"

El líder del PP vasco, Javier de Andrés, ha sido entrevistado en el programa Boulevard de Radio Euskadi, y ha denunciado que una parte de la sociedad vasca “está sufriendo bullying”, en referencia a “ertzainas, miembros de CC. OO., alcaldes de todos los partidos menos de uno, o a quienes llevan la camiseta de la selección española”. De Andrés, en esta línea, ha defendido la medida del sindicato ErNE para endurecer el Código Penal, a fin de agravar las penas por agresiones contra ertzainas y policías municipales.