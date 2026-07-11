Un ertzaina que arbitraba en la Donosti Cup abandona el campo escoltado por el acoso de jugadores y público
Un árbitro abandonó este pasado viernes el campo donostiarra de Zubieta escoltado por personal de seguridad y de la Ertzaintza tras ser acosado e insultado, tanto por jugadores participantes en el encuentro como por parte del público, por su condición de ertzaina.
Según ha informado el Departamento de Seguridad, un encuentro de la Donosti Cup, el árbitro, ertzaina de profesión, tras consultarlo con el delegado de campo, iba a dar por terminado el partido antes de tiempo al considerar que el juego de los componentes de ambos equipos estaba siendo demasiado violento.
Minutos antes de finalizar el encuentro, el árbitro mostró una tarjeta roja a uno de los jugadores del equipo guipuzcoano que estaba disputando el partido, lo que ocasionó que, tanto los jugadores titulares como los que estaban en el banquillo, "le rodeasen y comenzaran a increparle".
Parte del público invadió el campo y se unió al acoso de los jugadores. El personal de seguridad tuvo que proteger al agente y escoltarlo hasta el vestuario donde pudo resguardarse.ç
Una vez en el vestuario, siguieron coreando insultos como "árbitro zipayo", "zipayo hijo de puta", "puto zipayo" o "txakurrak" y entonando cánticos contra la Ertzaintza.
Como consecuencia, distintos recursos de la Ertzaintza se personaron en el lugar, y, tras desalojarlo, ayudaron a la víctima a abandonar el lugar.
El departamento de Seguridad ha condenado "enérgicamente" lo ocurrido, y ha expresado su solidaridad con el ertzaina "que ha sido víctima del acoso y los insultos de parte del público y jugadores del partido". En su opinión, se trata de "unos hechos inaceptables que atentan directamente contra la convivencia".
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