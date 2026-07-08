JUICIO BEGOÑA GÓMEZ
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“No sería la primera vez que un presidente se fuga", responde el juez Peinado a Begoña Gómez

El magistrado defiende su posición en un auto fechado el 30 de junio, anterior a la decisión de su sustituto, que ha permitido a Gómez viajar a Londres pero no a Ankara.
(Foto de ARCHIVO) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) y la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez (d), durante el acto de homenaje al pueblo gitano con motivo del 600 aniversario de su llegada a España, en el Complejo de la Moncloa, a 21 de febrero de 2026, en Madrid (España). El acto, titulado ‘GELEM, GELEM’, ha reunido a personalidades de la cultura, la política, la universidad y la acción social para reivindicar la lucha por la igualdad de derechos del pueblo gitano y su riqueza cultural. Matias Chiofalo / Europa Press 21/2/2026
Pedro Sánchez y Begoña Gómez en un acto oficial en una imagen de archivo. Foto: Europa Press.
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Agencias | EITB

Última actualización

El juez Juan Carlos Peinado rechaza el argumento de Begoña Gómez de que no existe riesgo de fuga por estar permanentemente escoltada por agentes de policía. En un auto fechado el 30 de junio, Peinado sostiene que esa circunstancia no elimina la posibilidad de huir, y añade que "no sería la primera ocasión" en la que un presidente del Gobierno de un país de la Unión Europea "se fuga" a un país del continente africano para eludir la acción de la justicia ante un caso de corrupción.

En el documento, conocido este miércoles, Peinado también defiende que "casi en su totalidad" los policías con los que ha trabajado han tenido una labor "ejemplar", han cumplido de forma "abnegada" y, por tanto, no duda de su profesionalidad.

Con esta resolución, Peinado defiende por escrito su posición ante un recurso de queja presentado por la defensa de la esposa del presidente del Gobierno contra el auto del pasado 20 de junio que acordó la apertura del juicio y las medidas cautelares.

Estas medidas cautelares imponen la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España hasta que se celebre el juicio por presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación.

El auto conocido este miércoles es anterior a la decisión del sustituto de Peinado, que ha permitido a Begoña Gómez viajar a Londres para asistir a la graduación de su hija, pero no a la Cumbre de la OTAN en Ankara.

Pedro Sánchez Juicios Política

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