“No sería la primera vez que un presidente se fuga", responde el juez Peinado a Begoña Gómez
El juez Juan Carlos Peinado rechaza el argumento de Begoña Gómez de que no existe riesgo de fuga por estar permanentemente escoltada por agentes de policía. En un auto fechado el 30 de junio, Peinado sostiene que esa circunstancia no elimina la posibilidad de huir, y añade que "no sería la primera ocasión" en la que un presidente del Gobierno de un país de la Unión Europea "se fuga" a un país del continente africano para eludir la acción de la justicia ante un caso de corrupción.
En el documento, conocido este miércoles, Peinado también defiende que "casi en su totalidad" los policías con los que ha trabajado han tenido una labor "ejemplar", han cumplido de forma "abnegada" y, por tanto, no duda de su profesionalidad.
Con esta resolución, Peinado defiende por escrito su posición ante un recurso de queja presentado por la defensa de la esposa del presidente del Gobierno contra el auto del pasado 20 de junio que acordó la apertura del juicio y las medidas cautelares.
Estas medidas cautelares imponen la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España hasta que se celebre el juicio por presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación.
El auto conocido este miércoles es anterior a la decisión del sustituto de Peinado, que ha permitido a Begoña Gómez viajar a Londres para asistir a la graduación de su hija, pero no a la Cumbre de la OTAN en Ankara.
Te puede interesar
Los gobiernos central y vasco pactan cambiar la ley para endurecer la reincidencia
Ambos gobiernos se han comprometido a reformar la ley de enjuiciamiento criminal en materia de reiteración delictiva para las personas que han cometido delitos, pero aún no han tenido sentencia firme.
El PSOE y los sindicatos cargan contra Feijóo por llamar "cáncer" al absentismo laboral
Los socialistas cuestionan que el PP, para mejorar la competitividad de las empresas, plantee recortar derechos laborales.
Ubarretxena admite que las negociaciones sobre transferencias "no van bien" y han recibido un "no rotundo"
La consejera de Autogobierno del Gobierno Vasco ha reconocido que son materias difíciles, pero ha asegurado que "con voluntad política siempre se pueden solventar".
Pau Blasi (PSE-EE) pide "paciencia" al lehendakari en la negociación de las competencias
El parlamentario del PSE-EE Pau Blasi ha pedido calmar los ánimos al lehendakari, Imanol Pradales. Estas palabras llegan después de que el jefe del Ejecutivo vasco denunciara la semana pasada que el incumplimiento del acuerdo de transferencias por parte del Gobierno de España es una "falta de respeto". Ante este escenario, Blasi ha subrayado que se debe actuar "sin palabras gruesas" para encauzar correctamente la negociación de las competencias.
El juez deniega a Begoña Gómez viajar a la cumbre de la OTAN, pero autoriza su viaje a Londres
Peinado se encuentra de vacaciones y ha sido el magistrado Antonio Viejo quien se ha encargado de resolver la petición de la esposa del presidente del Gobierno de España; solicitó salir de España del 7 al 10 de julio para poder viajar a Turquía y después a Londres, a la gradución de su hija.
Un lehendakari por primera vez en el chupinazo: "Mi objetivo es disfrutar de las fiestas como un ciudadano más"
Es la primera vez que un lehendakari está en el Ayuntamiento en el chupinazo de San Fermín ejerciendo su cargo. Ha estado en el programa especial de ETB y ha destacado que espera "que la gente disfrute, en paz y respeto".
Hamás pone fin a su gobierno en Gaza y transfiere el poder a un comité tecnócrata palestino
Tras la disolución de Hamás, este órgano deberá gestionar la región siguiendo las directrices recogidas en el alto el fuego.
Juanma Moreno toma posesión como presidente andaluz por tercera vez
El líder del PP-A, Juanma Moreno, ha tomado posesión por tercera vez como presidente de la Junta en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la comunidad, en un acto al que ha asistido el que será su vicepresidente, el líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira. El presidente andaluz, en su discurso tras la jura del cargo, se ha mostrado "orgulloso" de la comunidad y de quienes "nacieron aquí", así como de quienes "vinieron a comprometerse con esta tierra que hoy es la suya", y se ha marcado como objetivo que esta legislatura, que aborda en un gobierno de coalición con Vox, sea "fructífera" y "larga".
Matute sobre "la delicada situación" del gobierno de Sánchez: "Gobernar no es resistir"
El diputado y portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso ha apuntado que queda un año de legislatura, un tiempo que ha de aprovecharse para seguir "avanzando en una agenda de derechos sociales, democráticos y plurinacionales".