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Matute sobre "la delicada situación" del gobierno de Sánchez: "Gobernar no es resistir"

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Euskaraz irakurri: Matutek, Sanchezen gobernuaren "egoera delikatuaz": "Gobernatzea ez da eustea"
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EITB

Última actualización

El diputado y portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso ha apuntado que queda un año de legislatura, un tiempo que ha de aprovecharse para seguir "avanzando en una agenda de derechos sociales, democráticos y plurinacionales". 

Gobierno de España Pedro Sánchez EH Bildu Psoe Política

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