Matute sobre "la delicada situación" del gobierno de Sánchez: "Gobernar no es resistir"

Los colectivos Sanfermines 78 Gogoan y Martxoak 3 han impulsado una iniciativa “Estado responsable” que insta al Gobierno de España a "reconocer expresamente la responsabilidad principal y directa del Estado español en la comisión de los crímenes ocurridos" durante el 3 de marzo en Vitoria y los sanfermines de 1978. El 8 de julio, recordarán en Pamplona a Germán Rodríguez, asesinado en la “violenta agresión policial” de los sanfermines de 1978.