Matute sobre "la delicada situación" del gobierno de Sánchez: "Gobernar no es resistir"
El diputado y portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso ha apuntado que queda un año de legislatura, un tiempo que ha de aprovecharse para seguir "avanzando en una agenda de derechos sociales, democráticos y plurinacionales".
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La red ciudadana Sare ha asegurado que el proceso para el regreso de los presos exiliados se encuentra "en el último peldaño" y ha llamado a culminarlo mediante la aplicación de la legislación penitenciaria ordinaria y la movilización social, coincidiendo con el inicio de los sanfermines.
El lehendakari advierte a Sánchez de que el incumplimiento en las transferencias es una "inaceptable falta de respeto"
"Nos hemos encontrado con un muro que dice 'no' y no propone alternativas", ha lamentado Imanol Pradales sobre las reuniones bilaterales mantenidas con diferentes Ministerios esta semana, por lo que ha mostrado su "preocupación" y ha advertido de que "cada vez hay menos confianza entre las partes".
El PNV ratifica la candidatura de Mikel Hidalgo a la Alcaldía de Bilbao
El político bilbaíno de 33 años, único candidato propuesto, ha recibido el respaldo de las 13 organizaciones municipales.
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Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ultima la ordenanza para construir viviendas en lonjas con precios topados y medidas para evitar la especulación
La alcaldesa Maider Etxebarria ha aprovechado la primera jornada del pleno de política general para hacer balance de los tres años de gobierno en materia de vivienda, entre otras cuestiones. El pleno seguirá el viernes con las réplicas de la oposición, aunque los tres grupos, EH Bildu, PP y Podemos, han manifestado ya su descontento y "decepción".
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Ha sido acusado de favorecer a una empresa de festejos, Waiter Music, en la adjudicación de contratos públicos entre 2007 y 2014.. Con esta sentencia, Granados recibe su segunda condena por el caso Púnica, un procedimiento por el que pasó dos años y medio en prisión preventiva.
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Sanfermines 78 y Martxoak 3 exigen al Estado español responsabilidad en los sucesos de 1976 y 1978
Los colectivos Sanfermines 78 Gogoan y Martxoak 3 han impulsado una iniciativa “Estado responsable” que insta al Gobierno de España a "reconocer expresamente la responsabilidad principal y directa del Estado español en la comisión de los crímenes ocurridos" durante el 3 de marzo en Vitoria y los sanfermines de 1978. El 8 de julio, recordarán en Pamplona a Germán Rodríguez, asesinado en la “violenta agresión policial” de los sanfermines de 1978.
Josu Urrutikoetxea queda absuelto en el último juicio que tenía pendiente en Francia
La presidenta del tribunal se ha limitado a dar el dictamen absolutorio a Urrutikoetxea, que ha acudido a la audiencia con sus abogados, después de recordar que la acusación que pesaba sobre él era por pertenencia a una organización terrorista por el periodo que iba desde el 20 de diciembre de 2002 hasta mayo de 2005.