El Tribunal de Pau rechaza provisionalmente los reconocimientos al euskera de Baiona y Sara

El Tribunal Administrativo de Pau ha anulado provisionalmente las resoluciones por las que los Ayuntamientos de Baiona y Sara reconocen oficialmente el euskera como lengua propia, aceptando así el recurso interpuesto por el prefecto de los Pirineos Atlánticos.

Sara aprobó la resolución el 2 de julio y Baiona el 23 de julio. En el caso de la capital labortana, junto con el euskera, también fue reconocido el gascón. La decisión fue adoptada de manera unánime, incluido el voto de la extrema derecha.

El prefecto de los Pirineos Atlánticos acudió a los tribunales por si estas resoluciones fueran contrarias a la ley y el Tribunal de Pau ha acordado su suspensión provisional.

Los dos consistorios han anunciado que recurrirán mañana mismo ante el Tribunal Administrativo de Burdeos la decisión.

El alcalde de Baiona, Jean René Etchegaray, ha afirmado no endender la decisión y ha denunciado que el Estado tiene "una especie de alergia" a las lenguas locales.