Seis detenidos en Vitoria-Gasteiz acusados de intentar agredir a un joven con la camiseta de la selección española

Seis personas han sido detenidas por la Policía Nacional en Vitoria-Gasteiz por supuestamente intentar agredir a un joven que llevaba puesta una camiseta de la selección española, bajo la acusación de delito de odio, según han informado fuentes de la investigación.



Los hechos habrían sucedido días antes de celebrarse el Mundial de fútbol. El joven llevaba una camiseta de la selección española, cuando fue increpado y perseguido por un grupo de personas, por lo que se refugió en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. Las investigaciones han llevado a la detención de seis hombres, uno de ellos este pasado lunes y cinco este martes en la capital alavesa.



La organización Aske, desvinculada de la izquierda abertzale oficial, ha asegurado que los hechos se produjeron el 13 de junio cuando se celebraba una concentración a favor de la oficialidad de la selección vasca y, según su versión, el joven les provocó. También ha señalado que uno de los detenidos, el de ayer, ha sido puesto en libertad, aunque bajo la acusación de delitos de odio y amenazas.