Continúan en Bilbao los controles aleatorios a viajeros procedentes de Italia

Continúan en el aeropuerto de Bilbao los controles fronterizos aleatorios a viajeros procedentes de Italia, dentro del dispositivo puesto en marcha en varios aeropuertos ante el incremento de las medidas de control en las llegadas desde ese país.

Los controles se han extendido a lo largo de la mañana de este sábado al aeropuerto de Bilbao, además de a Málaga, Sevilla, Alicante, Valencia, Baleares y Canarias, horas después de que comenzasen en Madrid y Barcelona.

En Bilbao, las comprobaciones afectan a vuelos procedentes de los principales aeropuertos italianos incluidos en el dispositivo, entre ellos Fiumicino y Ciampino, en Roma; Malpensa, en Milán; Nápoles, Venecia y Florencia. La relación de aeropuertos de origen podría ampliarse en los próximos días.

Los controles son aleatorios y no sistemáticos y se dirigen a ciudadanos de terceros países, a quienes se comprueba el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Código de Fronteras Schengen.

En cada vuelo participan entre dos y cuatro agentes de la Policía Nacional destinados en puestos fronterizos, en función del número de pasajeros. Los efectivos comprueban la documentación de entre el 5 y el 10 % de los viajeros, lo que supone alrededor de 15 personas en aeronaves de tamaño medio y unas 25 en los aviones de mayor capacidad.

Las comprobaciones se realizan directamente a la salida de la pasarela de acceso al avión, sin desviar al conjunto de pasajeros hacia una zona exterior de control fronterizo.

El dispositivo también se aplica al tráfico marítimo procedente de Italia. Este sábado estaba prevista la llegada de un crucero procedente de ese país a la Terminal de Cruceros del Puerto de Barcelona, cuyos pasajeros habrían sido igualmente sometidos a controles aleatorios.

Controles desde este sábado

El Gobierno español ha acordado restablecer temporalmente los controles en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes de Italia, ante "la persistente presión migratoria irregular" que sufre el país transalpino.

La medida ha entrado en vigor a las 00:00 horas de este sábado, 8 de agosto, y se mantendrá, en principio, hasta las 00:00 horas del 7 de septiembre. Los controles serán aleatorios y consistirán en la comprobación de la identidad, el pasaporte y la nacionalidad de los viajeros.

En el caso de ciudadanos de terceros países, también se comprobará el visado o el permiso de residencia. El Gobierno podrá modificar el plazo previsto si cambian las circunstancias que han motivado la medida.

Tensión por la suspensión de Schengen

La decisión llega después de que España instara a Italia a levantar la suspensión del espacio Schengen impuesta tras la crisis migratoria registrada en Ceuta hace más de una semana. El Ejecutivo español había dado a Roma un plazo de tres días, hasta el domingo 9 de agosto, para reconsiderar la medida.

España había advertido de que, de no hacerlo, se vería obligada a adoptar «medidas proporcionales» para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos.

Italia, sin embargo, ha rechazado el ultimátum y ha asegurado que «no acepta ultimátums ni imposiciones». El Gobierno italiano mantiene su decisión de suspender a España del acuerdo Schengen hasta el 15 de agosto, ante el temor a una nueva entrada masiva de migrantes desde Marruecos tras un llamamiento difundido en redes sociales para esa fecha.

Una medida temporal

Los controles fronterizos afectan a los viajeros que lleguen a España desde Italia y se aplicarán en los puntos de entrada marítimos y aéreos. Su objetivo, según el Gobierno español, es responder a la situación migratoria mientras permanezca vigente la suspensión de Schengen.