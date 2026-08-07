Robles, Marlaska, Bolaños y Albares comparecerán en el Congreso a finales de agosto por la crisis de Ceuta
El Gobierno ha registrado este viernes en el Congreso de los Diputados la solicitud de comparecencia extraordinaria de los ministros Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska, Félix Bolaños y José Manuel Albares para informar sobre la gestión de la crisis migratoria de Ceuta, desencadenada a partir del 30 de julio.
Las comparecencias se celebrarán a petición de los propios ministros ante las comisiones de Defensa, Seguridad Nacional, Interior y Exteriores, respectivamente.
Comparecencias entre el 25 y el 28 de agosto
El Ejecutivo propondrá que la ministra de Defensa, Margarita Robles, comparezca el 25 de agosto; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, lo haga el día 27; mientras que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, comparezcan el 28 de agosto.
Según el Gobierno, los cuatro ministros explicarán la actuación desarrollada "en el marco de sus competencias" con relación a los hechos ocurridos en Ceuta desde el pasado 30 de julio.
Respuesta a la petición del PP
La decisión llega después de que el Partido Popular registrara el jueves solicitudes para que los ministros comparecieran tanto en el Congreso como en el Senado.
El Ejecutivo sostiene que, "para evitar duplicidades" y dada la relevancia de la crisis, ha optado por promover las comparecencias este mismo mes de agosto únicamente en el Congreso de los Diputados, al tratarse de la cámara con prevalencia constitucional.
Mientras tanto, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, mantiene este viernes una reunión telemática de coordinación con los ministros Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska, Elma Saiz y Sira Rego para seguir la evolución de la crisis migratoria en Ceuta.
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