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Esteban a Otegi: "¿Éramos fachas hace tres años y ahora resulta que tenemos valores comunes?"
El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha respondido con un “no” a la propuesta de ayer de Arnaldo Otegi de llegar a un acuerdo entre diferentes para hacer frente a la ultraderecha, tal y como hizo en su día el lehendakari Aguirre. Esteban le ha reprochado a EH Bildu, además, haberles acusado en el pasado de ser la “derechona” junto con PP y VOX, por lo que no entiende que ahora quieran pactar con ellos.
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