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Otegi apela a un acuerdo entre diferentes "táctico" para hacer frente a la extrema derecha

Otegi ha intervenido en la Conferencia Política de EH Bildu, con un discurso centrado en la respuesta a la "amenaza autoritaria" que, a su juicio, se enfrenta Euskal Herria.
Arnaldo Otegi, durante su intervención.

EITB

Última actualización

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha apelado este sábado a alcanzar un "acuerdo entre diferentes" que ofrezca un "horizonte común, al menos de manera táctica", para hacer frente a la extrema derecha que incluiría a "todos los que estén en el lado de la civilización frente a la barbarie".

Otegi ha intervenido en la Conferencia Política, con un discurso centrado en la respuesta a la "amenaza autoritaria" que, a su juicio, se enfrenta Euskal Herria.

"No nos equivocamos de diagnóstico ni de enemigo", ha indicado Otegi que ha instado a "todos los que estén en el lado de la civilización" a acordar con "un programa de mínimos para defenderse ante la reacción".

Arnaldo Otegi EH Bildu Política

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