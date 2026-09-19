¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Otegi apela a un acuerdo entre diferentes "táctico" para hacer frente a la extrema derecha
Otegi ha intervenido en la Conferencia Política de EH Bildu, con un discurso centrado en la respuesta a la "amenaza autoritaria" que, a su juicio, se enfrenta Euskal Herria.
El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha apelado este sábado a alcanzar un "acuerdo entre diferentes" que ofrezca un "horizonte común, al menos de manera táctica", para hacer frente a la extrema derecha que incluiría a "todos los que estén en el lado de la civilización frente a la barbarie".
Otegi ha intervenido en la Conferencia Política, con un discurso centrado en la respuesta a la "amenaza autoritaria" que, a su juicio, se enfrenta Euskal Herria.
"No nos equivocamos de diagnóstico ni de enemigo", ha indicado Otegi que ha instado a "todos los que estén en el lado de la civilización" a acordar con "un programa de mínimos para defenderse ante la reacción".
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
La Fiscalía recurre la semilibertad que el Gobierno Vasco concedió nuevamente a Marisol Iparragirre
EN DIRECTO
Hace min.
Richar Vaquero presenta su candidatura a diputado general de Bizkaia por Podemos
EN DIRECTO
Hace min.
El pleno de política general ha servido para ver dónde está cada partido y conocer las prioridades, según Otxandiano
EN DIRECTO
Hace min.
Uxue Barkos volverá a ser la candidata de Geroa Bai a la Presidencia del Gobierno foral
EN DIRECTO
Hace min.
Rocío Vitero repite como candidata a la Alcaldía de Vitoria-Gasteiz por EH Bildu
EN DIRECTO
Hace min.
Pradales reivindica su hoja de ruta hacia un nuevo estatuto ante una oposición que le reclama respuestas
EN DIRECTO
Hace min.
Antxustegi pide a EH Bildu y PSE-EE "lealtad" y "discreción" para avanzar en el nuevo estatus
EN DIRECTO
Hace min.
Otxandiano: "No es momento para la retórica, hay que anteponer el país a los intereses del partido"
EN DIRECTO
Hace min.
Andueza: "Euskadi no necesita ruido ni diagnósticos, necesita decisiones"
Cargar más