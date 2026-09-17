PLENO DE POLÍTICA GENERAL
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Andueza: "Euskadi no necesita ruido ni diagnósticos, necesita decisiones"

Publicidad
18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

El líder del PSE-EE reclama medidas para mejorar la sanidad, la educación y la vivienda, reforzar los servicios públicos y avanzar hacia una Euskadi "más justa, más próspera y más cohesionada".

PSE EE Imanol Pradales Parlamento Vasco Gobierno Vasco Política

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X