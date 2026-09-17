PLENO DE POLÍTICA GENERAL
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Amaia Martínez reprocha a Pradales una gestión basada en "postureo, apariencia y artificio"

Publicidad
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Amaia Martinezek "postureoan, itxuran eta artifizioan" oinarritutako kudeaketa leporatu dio Pradalesi

EITB

Última actualización

La portavoz del Grupo Mixto-Vox ha señalado que, tras dos años de mandato, la calidad de vida de la ciudadanía no ha mejorado y que los servicios públicos han empeorado.

Parlamento Vasco VOX Imanol Pradales Gobierno Vasco Política

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X