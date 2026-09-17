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El PSE, satisfecho con las políticas del Gobierno Vasco en economía, empleo y vivienda

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Euskaraz irakurri: PSE pozik agertu da Jaurlaritzak politikan, enpleguan eta etxebizitzan erabilitako politikekin

EITB

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Asimismo, ha subrayado que, tal y como le había pedido el PSE-EE en varias ocasiones, el lehendakari, Imanol Pradales, ha hecho también autocrítica en su comparecencia de hoy. 

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