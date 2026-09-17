PLENO DE POLÍTICA GENERAL
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Pradales defiende un acuerdo de país sobre absentismo y avanzar "sin líneas rojas" en un Salario Mínimo Interprofesional

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18:00 - 20:00
El Lehendakari, Imanol Pradales, en el pleno de política general
Euskaraz irakurri: Pradalesek absentismoari buruzko herri akordioa babestu du eta lanbidearteko gutxieneko soldatan "marra gorririk gabe" aurrera egitea bultzatu du bultzatu nah du

EITB

Última actualización

El lehendakari, Imanol Pradales, ha defendido llegar a un "acuerdo de país" para afrontar el problema del absentismo porque Euskadi no puede seguir "en los primeros puestos del ranking" y "tirando piedras a su propio tejado", y también ha abogado por avanzar "sin líneas rojas" en un Salario Mínimo Interprofesional en el País Vasco.

Imanol Pradales Parlamento Vasco Trabajo Salarios Política

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