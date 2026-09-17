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Pradales defiende un acuerdo de país sobre absentismo y avanzar "sin líneas rojas" en un Salario Mínimo Interprofesional
El lehendakari, Imanol Pradales, ha defendido llegar a un "acuerdo de país" para afrontar el problema del absentismo porque Euskadi no puede seguir "en los primeros puestos del ranking" y "tirando piedras a su propio tejado", y también ha abogado por avanzar "sin líneas rojas" en un Salario Mínimo Interprofesional en el País Vasco.
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