¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Alba García: "He echado de menos que el lehendakari asumiese más responsabilidades"
Sobre la intervención del lehendakari Imanol Pradales en el pleno de política general, la líder de Sumar ha criticado que ha sido "un discurso basado en el marketing y en vender humo".
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Pradales defiende un acuerdo de país sobre absentismo y avanzar "sin líneas rojas" en un Salario Mínimo Interprofesional
EN DIRECTO
Hace min.
Vox critica que Pradales no haya hablado de la inseguridad ni de la inmigración irregular
EN DIRECTO
Hace min.
EH Bildu pide a Pradales que tenga liderazgo en materia de autogobierno
EN DIRECTO
Hace min.
Laura Garrido critica la "falta de empatía" y la "autocomplacencia" de Pradales
EN DIRECTO
Hace min.
Díez Antxustegi: "He visto a un lehendakari muy cercano a la gente"
EN DIRECTO
Hace min.
El lehendakari dice que “estará al frente” para renovar el autogobierno y pide a partidos y agentes que también den un paso
EN DIRECTO
Hace min.
El lehendakari presenta los cinco "compromisos de país" para lo que resta de legislatura
EN DIRECTO
Hace min.
Pradales se compromete a revisar y adecuar el uso de pantallas en el sistema educativo vasco
EN DIRECTO
Hace min.
"El pleno monográfico sobre seguridad pública será una excelente oportunidad para consensuar el modelo de convivencia"
Cargar más