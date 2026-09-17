Pleno de Política General
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Alba García: "He echado de menos que el lehendakari asumiese más responsabilidades"

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Euskaraz irakurri: Alba Garcia: "Lehendakariak erantzukizun gehiago bere gain hartzea faltan bota dut"

EITB

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Sobre la intervención del lehendakari Imanol Pradales en el pleno de política general, la líder de Sumar ha criticado que ha sido "un discurso basado en el marketing y en vender humo".

Sumar Gobierno Vasco Parlamento Vasco Imanol Pradales Política

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