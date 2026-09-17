Politika Orokorreko Osoko Bilkura
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Alba Garcia: "Lehendakariak ardura gehiago bere gain hartu beharko lukeela uste dut"

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

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Politika orokorreko saioan Imanol Pradales lehendakariak egindako hitzaldiaren inguruan Sumarren buruak kritikatu du "oinarrian marketina" zegoela. 

Sumar Eusko Jaurlaritza Eusko Legebiltzarra Imanol Pradales Politika

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