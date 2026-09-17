Eusko Legebiltzarra
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EAEko hezkuntza-sisteman pantailen erabilera berrikusi eta egokitu egingo dela hitzeman du Pradalesek

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Ostegun honetan Eusko Legebiltzarrean egindako Politika Orokorreko Osoko Bbilkuran, lehendakariak "euskal akordio sozial handia" iragarri du pantailen erabilera arduratsuari buruz, "guraso guztiok Europako adituen jarraibideak betetzeko konpromisoa har dezagun". 

Hezkuntza Eusko Jaurlaritza Imanol Pradales Politika

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