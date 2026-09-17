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"Segurtasun publikoari buruzko bilkura monografikoa elkarbizitza eredua adosteko aukera bikaina izango da"
Urte hasierako Politika Orokorreko Osoko Bilkuran Imanol Pradales lehendakariak Euskadiko segurtasuna eta delitu kopuruaren gorakada izan ditu hizpide.
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