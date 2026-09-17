Eusko Legebiltzarra
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"Segurtasun publikoari buruzko bilkura monografikoa elkarbizitza eredua adosteko aukera bikaina izango da"

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Urte hasierako Politika Orokorreko Osoko Bilkuran Imanol Pradales lehendakariak Euskadiko segurtasuna eta delitu kopuruaren gorakada izan ditu hizpide.

Imanol Pradales Eusko Jaurlaritza Eusko Legebiltzarra Politika

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