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Espainiako Estatuaren egoera politikoa aztertu dute EH Bilduk eta ERCk Bilbon, aldebiko bilera batean

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

EH Bilduren ordezkaritzaren buru Arnaldo Otegi idazkari nagusia izan da, eta ERCrena, Oriol Junqueras presidentea. Koalizio abertzalea beste herrialdeetako alderdi subiranistekin eta Espainiako Estatuko ezker konfederalarekin egiten ari den aldebiko bilera-sortaren barruan kokatzen da gaurko hitzordua.

EH Bildu ERC Politika

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Politika orokorreko eztabaida prestatzen ibili da Pradales alderdikideekin, hauteskunde giro betean

Bere agintaldiko politika orokorreko bigarren eztabaidari helduko dio bihar, osteguna, Imanol Pradalesek. Bertan, ekonomian jarriko du arreta, nazioarteko testuinguru korapilatsuaren eta inflazioaren igoeraren aurrean. Herritarrak kezkatzen dituzten beste arazo batzuk ere hartuko dituzte hizpide; hala nola, etxebizitza, osasuna, hezkuntza, segurtasuna eta immigrazioa.

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