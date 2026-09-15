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Ubarretxenak azpimarratu du ez dela aldebiko batzordea elkartuko akordio garrantzitsurik lortu ezean

Iragarkia
Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako bozeramailea
18:00 - 20:00

Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako bozeramailea gobernu bileraren osteko prentsaurrekoan.

EITB

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Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak gobernu bileraren osteko prentsaurrekoan nabarmendu duenez, Jaurlaritzak "ez du amore emango", baina akordioak lortu ahal izateko "beste aldeak borondate politikoa erakutsi behar du". 

Espainiako gobernua EAEko Autonomia Estatutua Politika Eusko Jaurlaritza

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